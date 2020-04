Layvin Kurzawa a vécu un drôle de début d’année 2020. Cet hiver encore, il a été annoncé un peu partout en Europe, du côté de la Juventus notamment dans le cadre d’un échange avec Mattia De Sciglio, mais le latéral gauche français est finalement resté du côté de la capitale française. Et il a finalement eu un rôle assez important, puisque si Juan Bernat reste le latéral gauche titulaire dans l’esprit de Thomas Tuchel, l’ancien Monégasque a tout de même pu participer à bon nombre de rencontres importantes pour différentes raisons, comme les deux duels face à l’OL, en Ligue 1 et en CdF, ou le match aller face au Borussia Dortmund.

Mais c’est inévitable maintenant, le joueur de 27 ans va partir cet été. Plusieurs prétendants sont sur le coup, avec l’apparition de pistes espagnoles, à l’image du Séville FC et même du FC Barcelone. Et si on se fie aux informations du quotidien Sport ce samedi, le nom de Layvin Kurzawa est bien plus qu’un simple nom noyé dans une longue liste d’options étudiées par les dirigeants barcelonais. Le champion d’Espagne en titre aurait ainsi même déjà commencé à négocier l’arrivée du Français au Camp Nou pour cet été.

Kurzawa est OK pour être remplaçant

Et pour cause, les Barcelonais cherchent un latéral remplaçant de qualité pour le côté gauche de la défense, où Jordi Alba reste le titulaire indiscutable. Arrivé l’été dernier, Junior Firpo ne porte pas satisfaction et en Catalogne, on pense même qu’il servira de monnaie d’échange dans le deal Lautaro Martinez avec l’Inter. La bonne relation du club avec le nouvel agent de Kurzawa, Kia Joorabchian, qui a déjà placé de nombreux joueurs en Catalogne, pourrait être clé dans cette opération et l’agent a déjà proposé son joueur en février dernier.

Toujours selon le journal, le latéral français serait prêt à endosser un rôle de remplaçant en Catalogne, et le FC Barcelone a déjà fait savoir à son entourage qu’il est intéressé. Son salaire certes élevé ne serait pas un problème pour le club, et des discussions concernant le contrat auraient même eu lieu. Le média catalan précise cependant qu’aucune offre ne sera faite avant la fin de cette crise liée au coronavirus. « Les négociations sont ouvertes et c’est probable qu’il signe », conclut Sport, alors que Naples et Arsenal seraient aussi sur le coup. Pas de doutes, Layvin Kurzawa va pouvoir rebondir au sein d’un club sympathique...