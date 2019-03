Le Real Madrid recrutera-t-il beaucoup cet été ? Quid de joueurs comme Isco et Marcelo ? Santiago Solari sera-t-il démis de ses fonctions maintenant ou à la fin de la saison ? Qui pour remplacer l’Argentin ? Voici quelques-unes des questions que se pose tout le monde du côté de Madrid après cette semaine infernale, pendant laquelle le Real Madrid a définitivement fait une croix sur le titre en Liga, a pris la porte en Ligue des Champions et n’a pas réussi à se qualifier pour la finale de Copa del Rey.

Concernant l’avenir du banc de touche, seule une chose semble sûre : Santiago Solari ne sera plus sur le banc la saison prochaine. Le bal des prétendants est lancé, et Florentino Pérez semble tenir son favori : José Mourinho. Les dernières informations parues en Espagne évoquent effectivement un retour du Special One sur le banc du Bernabéu, alors que l’option Zinedine Zidane serait aussi étudiée par la Casa Blanca. Selon AS, le Français a dit non à un retour dès maintenant, mais pourrait changer d’avis pour une prise de pouvoir en juin.

Seedorf, la surprise du chef ?

Les habituels Mauricio Pochettino, Massimiliano Allegri ou Jürgen Klopp ont aussi été mentionnés par les médias ibériques ces derniers jours. Mais AS dévoile aujourd’hui de nouveaux noms. Le premier est de celui de Maurizio Sarri. Son style plait beaucoup aux Madrilènes, et son caractère assez marqué ne poserait pas de soucis. Il avait tapé dans l’œil de la direction lors du duel entre Naples et les Espagnols en huitièmes de Ligue des Champions en 2017.

Autre nom qui fait son apparition, celui de Clarence Seedorf, le sélectionneur du Cameroun et ancien grand joueur du club. Son leadership, son passé de joueur de très haut niveau et le peu de conditions qu’il poserait à la direction en feraient une option particulièrement intéressante pour le Real Madrid. Florentino Pérez et ses collaborateurs vont donc devoir trancher, mais le moins que l’on puisse dire, c’est que toutes les pistes possibles sont explorées !