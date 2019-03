La série des trois Clasicos en un mois touche à sa fin. Après une qualification du FC Barcelone pour la finale de la Copa del Rey (1-1, puis 3-0), les deux ennemis jurés du football espagnol se retrouvent ce soir au Santiago Bernabéu dans le cadre du deuxième match de Liga entre les deux formations. Le premier s’était conclu par une large victoire blaugrana au Camp Nou (5-1). On peut imaginer que les Merengues auront à cœur de se venger et de remporter au moins un des quatre duels de la saison.

La dernière rencontre, disputée mercredi dernier, avait connu un scénario pour le moins étrange. Mené par un excellent Vinicius Junior, le Real Madrid avait globalement maîtrisé son sujet, se créant les meilleures occasions de la partie, mais à l’image de la pépite brésilienne, l’équipe de la capitale s’était montrée trop imprécise. En face, des Catalans ont fait preuve d’un réalisme énorme, avec un Luis Suarez en état de grâce, et ce alors qu’il n’arrivait clairement pas dans son meilleur moment.

Plus de changements côté Barça que côté Real

Pour ce quatrième choc de la saison, Santiago Solari devrait aligner le même onze que mercredi soir, avec un seul changement : Courtois va récupérer sa place dans les cages. On devrait donc voir un quatuor Reguilon-Ramos-Varane-Carvajal devant lui, même s’il y a eu des doutes concernant la santé des deux défenseurs centraux ces derniers jours. Au milieu, le trio Casemiro-Kroos-Modric sera bien là, et devant, Karim Benzema sera épaulé par Vinicius Junior et Lucas Vazquez.

De son côté, Ernesto Valverde pourrait procéder à quelques changements. Marc-André ter Stegen sera bien présent dans les cages, mais Samuel Umtiti pourrait revenir dans le onze titulaire à côté de Gerard Piqué. Jordi Alba et Nelson Semedo seront présents sur les ailes, alors qu’Arthur va vraisemblablement lui aussi signer son retour dans la compo, aux côtés de Busquets et Rakitic. Le trio d’attaque ne devrait lui en revanche pas bouger, et Luis Suarez pourra compter sur les caviars de Dembélé et de Messi pour tenter, une fois de plus, de faire mal au Real Madrid.