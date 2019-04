Marca en est sûr, Luka Jovic rejoindra le Real Madrid la saison prochaine. Le prometteur attaquant de 21 ans de l’Eintracht Francfort est annoncé comme le futur concurrent de Karim Benzema depuis quelques jours. Et, hasard ou coïncidence, l’attaquant français affiche une forme et une régularité impressionnantes ces dernières semaines. Ainsi, l’ancien Lyonnais a inscrit les cinq derniers buts de l’écurie merengue en Liga (Cristiano Ronaldo est le dernier joueur du Real à avoir réalisé pareille performance, en 2015). Lundi soir, encore, c’est lui qui a sorti la Casa Blanca du pétrin sur la pelouse de Leganés, en signant le but du match nul (1-1, 32e journée).

Zinedine Zidane, interrogé en conférence de presse, n’a pu que s’incliner face aux performances de son compatriote. « Karim réalise une bonne saison. Surtout au niveau des statistiques. Ses buts nous rapportent des points. C’est un joueur fantastique. Cette année, il marque beaucoup plus de buts. Je suis content pour lui », a lancé le technicien madrilène, relayé par As. Avec 27 réalisations toutes compétitions confondues, dont 18 en championnat, l’international tricolore (81 sélections, 27 réalisations) se rapproche de ses meilleurs totaux : 32 buts toutes compétitions confondues en 2011/2012 et 24 réalisations en Liga en 2015/16.

Zidane le félicite

Une des rares bonnes nouvelles du moment pour ZZ comme le souligne la presse locale : « seul Benzema répond au message du technicien français » (As), « encore une fois, seulement Benzema » (Marca), « Benzema ne suffit pas » (El Pais). El Mundo résume ainsi la situation. « Benzema est le seul à maintenir un certain niveau dans ce Real Madrid cantonné à une triste fin de saison. Il prend le risque de demander le ballon et de dribbler. Dommage pour lui que sa saison la plus complète depuis son arrivée peut-être reste dans les zones sombres de l’histoire récente du club », peut-on lire dans les colonnes du quotidien généraliste.

Qu’on se le dise, les rumeurs n’affectent pas le rendement de KB9, qui a été habitué à cohabiter avec bien des attaquants depuis son arrivée dans la capitale espagnole (Gonzalo Higuain, Alvaro Morata, Javier Hernandez, Emmanuel Adebayor et bien d’autres). Foi de Zidane. « Benzema affecté par les rumeurs ? Je ne sais pas. Il faut le lui demander. Il est habitué à tout ça. Aux rumeurs... Mais il ne changera en rien. Il a prouvé sa personnalité. Ça y est. Il est bon et fait du bien à l’équipe. Il marque beaucoup. Nous sommes contents », a conclu le coach madrilène. Luka Jovic est d’ores et déjà prévenu !