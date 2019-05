Luka Jovic (17 buts en Bundesliga avec l’Eintracht Francfort) devait être le premier renfort offensif du Real Madrid de la saison, en plus de Rodrygo Goes dont l’arrivée est bouclée depuis quelque temps déjà. Les médias ibériques étaient unanimes : l’attaquant serbe allait rejoindre le club de la capitale espagnole pour un montant de 60 millions d’euros. On évoquait aussi un contrat de six ans avec celui qui est encore, pour quelques jours, le champion d’Europe en titre. Mais voilà que les informations dévoilées par El Chiringuito ce mardi vont dans le sens inverse...

Le Real Madrid aurait ainsi dit non à Luka Jovic. Et pour cause, l’Eintracht Francfort aurait considérablement revu ses prétentions à la hausse, réclamant un montant de 100 millions d’euros aux dirigeants madrilènes. Une somme que les Merengues ne sont donc pas prêts à débourser. Et ce n’est pas tout, puisque toujours selon l’émission de La Sexta, le Barça pourrait s’engouffrer dans la brèche et tenter d’attirer l’ancien de Benfica dans ses rangs. On rappelle qu’Eric Abidal et plusieurs dirigeants du FC Barcelone ont fait des déplacements pour l’observer au cours de la saison écoulée.

Une opération qui pourrait cependant être délicate pour les Catalans, qui ont déjà officialisé Frenkie de Jong pour un peu plus de 75 millions d’euros, et Antoine Griezmann et Matthijs de Ligt pourraient suivre pour des sommes elles aussi mirobolantes. Des informations qui vont cependant dans le sens de ce qu’affirmait Sport ce matin. Le média catalan expliquait que les Blaugranas voulaient, en plus de Griezmann, un vrai 9 pour épauler et/ou remplacer Luis Suarez. Quoi qu’il en soit, le Real Madrid risque donc de devoir se tourner vers de nouvelles pistes pour son futur attaquant...