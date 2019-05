Le mercato est encore loin d’avoir débuté mais le Real Madrid a déjà commencé ses emplettes. Il y a les rumeurs Eden Hazard et Paul Pogba en premier lieu mais celle menant à Luka Jovic est en passe de se concrétiser d’après les informations de AS. Le transfert de l’attaquant serbe serait d’ores et déjà bouclé pour la saison prochaine. Il viendrait pour concurrencer Karim Benzema et ajouter du poids à une ligne d’attaque trop orpheline cette saison de Cristiano Ronaldo.

Le quotidien espagnol dévoile aussi les dessous du transfert de l’attaquant de 21 ans. L’Eintracht, qui a levé l’option d’achat du joueur il y a deux semaines, peut se frotter les mains. Le club allemand toucherait 60 M€ mais devra verser 20 % de cette somme à Benfica, soit 12 M€, à qui le joueur appartenait encore il y a quelques jours. Le joueur aurait lui signé un contrat de six saisons en faveur des Merengues, soit jusqu’en 2025. Un sacré pari sur l’avenir.

Après le défenseur de Porto, Eder Militao, dont le transfert à 50 M€ a été officialisé au mois de mars, Luka Jovic deviendrait le second renfort du Real Madrid pour cet été. Avec ses 26 buts et ses 7 passes décisives en 44 rencontres toutes compétitions confondues sous le maillot de l’Eintracht Francfort, le Serbe s’est fait un nom cette saison. Mais c’est un autre monde et une autre pression qu’il devrait découvrir l’été prochain.