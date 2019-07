Décidément, c’est une histoire à rebondissements entre le Real Madrid et Gareth Bale. Dans la nuit de samedi à dimanche, après le match perdu contre le Bayern Munich, Zinedine Zidane se lâchait et évoquait un départ imminent, souhaité par le club, de Gareth Bale. Ce à quoi l’agent avait répondu en taclant l’entraîneur français, qui avait à son tour répliqué en pointant du doigt l’attitude du Gallois, qui n’aurait pas voulu entrer en jeu face au Bayern.

Entrer en jeu, c’est pourtant ce que Bale a eu l’occasion de faire contre Arsenal cette nuit. Lancé par ZZ en remplacement d’Eden Hazard, le Gallois a contribué à réveiller le Real Madrid, avec un but marqué mais aussi une belle défense avec un ballon dégagé sur sa propre ligne de but. De nouveau sur le terrain et buteur, Bale a relancé les spéculations sur son avenir.

Que faire de Bale ?

En conférence de presse, Zinedine Zidane a été invité à commenter la prestation d’un joueur sur lequel il ne disait plus vraiment compter. « Il a joué un bon match et je suis heureux pour lui. Nous avons très bien commencé et après un certain temps, nous avons perdu un joueur, puis nous avons bien joué et mieux fait à dix contre dix. (...) Il est avec nous et nous allons continuer à travailler », a-t-il déclaré, refusant d’alimenter la polémique.

Mais Gareth Bale est-il toujours poussé vers la sortie ? La potentielle grave blessure d’Asensio pourrait-elle changer la donne ? « Oui, il est ici. Pour l’instant, il est avec nous. Il a joué parce qu’il voulait être avec nous et jouer, ce qui n’était pas le cas l’autre jour ... Il a bien joué. Aujourd’hui, il a joué, la décision me revient. Il a joué un rôle et nous verrons ce qui va se passer. Rien n’a changé. Tu connais la situation, je te dirai toujours la même chose », a fini par déclarer Zizou, qui se trouve donc face à une drôle de situation.

