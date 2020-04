Aujourd’hui, quand on évoque le marché des transferts, beaucoup regrettent la manière dont ont évolué les choses. « Aujourd’hui, le prix du joueur de football est en fonction de son potentiel. Aujourd’hui, il y en a tellement que ça ne veut plus rien dire. C’est une loterie », déclarait récemment Christophe Dugarry au micro de RMC Sport. Mais le FC Barcelone est prêt à jouer à ce petit jeu. Et parfois, ça arrange bien certaines écuries.

C’est en tout cas ce que révèle Mundo Deportivo dans son édition du jour. Le quotidien catalan explique en effet que plusieurs formations s’intéressent de près aux jeunes talents recrutés récemment par les Culés. Le but est tout simple : les recruter sous la forme d’un prêt pour leur donner du temps de jeu et leur permettre de revenir au Camp Nou avec plus de bagages pour espérer avoir plus de chances d’intégrer un jour le onze type blaugrana.

Plusieurs clubs à l’affût

Le premier exemple cité par MD est celui du milieu de terrain Pedri Gonzalez. Recruté pour 5 M€ l’été dernier alors qu’il n’avait que 16 ans, l’ancien pensionnaire de Las Palmas est resté aux Canaries cette saison. Bien lui en a pris puisqu’il a joué 26 matches (3 buts) en deuxième division. L’été prochain, le Barça décidera quel sort lui réserver, mais MD indique que des clubs comme l’Ajax, le Celta, la Real Sociedad et le Betis se sont renseignées pour un prêt. Le Betis est d’ailleurs très friand de talents culés. Les Andalous seraient chauds à l’idée de conserver une année de plus le milieu de terrain Carles Alena âgé de 22 ans et prêté depuis cet hiver. Idem en ce qui concerne le latéral droit brésilien Emerson (21 ans).

Titulaire indiscutable (23 titularisations en Liga), l’ancien joueur de l’Atletico Mineiro (engagé la saison dernière mais prêté dans la foulée au Betis) pourrait enfin porter la tunique blaugrana si Nelson Semedo plie bagage. Dans le cas contraire, l’Inter Milan et Tottenham seraient à l’affût. Enfin, même Francisco Trincão (20 ans) serait dans le viseur d’équipes espagnoles, allemandes et italiennes (toujours dans le cadre d’un prêt). Joueur du Sporting Braga, qui ne dirait pas non à un nouveau prêt, le Portugais a été verrouillé par les Culés l’hiver dernier avec un chèque de 30 M€. Reste toutefois à savoir si le Barça est disposé à le laisser filer.