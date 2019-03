L’Atlético de Madrid vit une fin de saison compliquée. Éliminés de la Ligue des Champions par la Juventus Turin après avoir remporté la première manche, les Colchoneros vont devoir faire une croix sur la Liga. Ils accusent maintenant dix points de retard sur le Barça à 10 matches de la fin de saison. Une année sans titre et des départs majeurs se profilent cet été. Diego Godin arrive en fin de contrat, Antoine Griezmann fait à nouveau l’objet de rumeurs l’envoyant chez le rival catalan et Lucas Hernandez va s’envoler au Bayern Munich.

Resté discret jusque-là, Diego Simeone a essayé d’éteindre le début d’incendie. Celui qui a récemment prolongé jusqu’en juin 2022 a d’abord tenu à livrer un petit mot sur le futur départ du défenseur français. « Tout d’abord, merci à Lucas pour le travail qu’il a accompli au cours de toutes ces années, qui n’ont pas été nombreuses, mais qui ont été intenses en même temps. Il nous a beaucoup donné en tant que footballeur, nous l’aimons beaucoup en tant qu’enfant du club. Le club a fait de gros efforts pour essayer de le garder et il a pris la décision de changer d’équipe. Je lui souhaite toujours le meilleur pour son avenir. »

Simeone évoque le cas Griezmann

Une fois la déception avalée, le coach argentin a évoqué le cas de l’autre Français qui fait les gros titres en ce moment. D’après lui, il est plutôt normal qu’un joueur comme Griezmann fasse les gros titres, lui qui est considéré comme l’un des meilleurs à son poste. Et ça ne semble pas déranger Simeone. « Honnêtement, je m’en fiche. Antoine est capitaine de l’Atlético et a toujours répondu par des faits. Nous avons maintenant un match important (contre Alavés ce samedi, ndlr) dans lequel nous devons répondre présents. Le thème Griezmann ne me dérange pas » a prévenu le Cholo.

Néanmoins, il ne voit pas son Atlético de Madrid sans son numéro 7 la saison prochaine mais ses mots traduisent tout de même une petite crainte. « Je ne peux pas l’imaginer partir puisqu’il a un contrat avec le club. Il est l’un des capitaines de notre équipe et il a tout donné pour Atlético depuis son arrivée. J’imagine qu’il fera un bon match (contre Alavés). C’est tout ce que je vois autour de Griezmann. » Que Simeone le veuille ou non, l’Atlético est bel et bien entré dans une zone de turbulences. Reste à savoir comment il en sortira.