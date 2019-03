L’élimination de l’Atlético de Madrid en 8e de finale de Ligue des Champions face à la Juventus Turin il y a une semaine (2-0, 0-3) a immédiatement relancé les rumeurs au sujet de l’avenir d’Antoine Griezmann (27 ans). Ces derniers jours, en France et en Espagne, l’attaquant colchonero est à nouveau annoncé dans le viseur du FC Barcelone, qu’il avait déjà songé à rejoindre l’été dernier avant de se raviser et de rester à l’Atleti.

Une agitation qui oblige aujourd’hui sa sœur et représentante Maud à sortir du silence dans les colonnes de L’Équipe. Lassée par tous ces bruits de couloir et les avis des uns et des autres au sujet de l’avenir de son frère, cette dernière s’est montrée on ne peut plus ferme. « C’est fatigant de lire chaque jour de nouvelles choses sur ce que penserait mon frère et sur telle ou telle personne disant savoir ce qu’il pense. Les seules personnes qui gèrent les intérêts de mon frère depuis deux ans sont moi-même, mon père, Alain, et notre avocat, Sevan Karian », a-t-elle lancé.

« On se verra tous ensemble pour faire le point »

Une fois cette mise au point effectuée, elle a rappelé qu’il n’y avait aucune tractation en cours en dépit de ce que relaient les médias espagnols ces dernières heures au sujet d’un regain d’intérêt du Barça. « On se verra tous ensemble pour faire le point à notre retour. Antoine aura le recul nécessaire. Et s’il y a un club avec lequel nous sommes en contact en ce moment, c’est l’Atlético de Madrid et aucun autre », a-t-elle lâché, avouant la déception de son frère après la désillusion rojiblanca en LdC.

Les choses sont donc claires dans l’esprit de Grizi et ses proches : ni agitation ni précipitation. Pour l’heure, rien à signaler donc. Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec les Madrilènes, le natif de Mâcon peut voir venir. Mais la presse espagnole, friande de pareils dossiers, n’est pas spécialement patiente. Nul doute que le feuilleton Antoine Griezmann ne fait que commencer de l’autre côté des Pyrénées.