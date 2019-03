Rappelez-vous l’été dernier, lorsqu’Antoine Griezmann, alors avec l’équipe de France, décidait de mettre en scène sa décision de rester à l’Atlético via un documentaire produit par Gerard Piqué, défenseur du FC Barcelone. La scénarisation du choix du Français avait beaucoup fait jaser, mais avait ravi les Colchoneros. Ils le seront moins à la lecture de la presse catalane ce matin, qui relance plus que jamais l’avenir de l’international tricolore.

En effet, Mundo Deportivo fait sa Une sur la volonté d’Antoine Griezmann, 27 ans, de rejoindre le FC Barcelone l’été prochain. La radio Onda Cero abonde dans le même sens puisqu’elle assure que les dirigeants barcelonais « insistent pour la signature de Griezmann ». Comment peut-on en arriver à un tel revirement de situation quelques mois seulement après un documentaire de près d’une heure sur le choix de rester à l’Atlético ?

À en croire Mundo Deportivo, ce n’est même pas forcément l’élimination prématurée en Ligue des Champions face à la Juventus qui est à l’origine de ce rebondissement. En effet, l’entourage du Français, sous contrat jusqu’en 2023 avec l’Atlético, a relancé la direction blaugrana subtilement avant même la double confrontation face au club turinois, en lui diffusant ses regrets quant au refus de l’été précédent et son rêve de revêtir un jour la tunique barcelonaise. Le Barça aurait été surpris par la démarche du clan français mais étudierait bien de nouveau la possibilité de le recruter. D’autant qu’il cherche de nouvelles options offensives pour préparer la succession de Luis Suarez.

Griezmann n’est pas encore la priorité du club catalan, qui explore de nombreuses autres pistes, dont celle menant à Luka Jovic, mais la perspective d’attirer Grizou plaît. Pour l’Atlético, cela serait un gros coup dur, un de plus au regard de ce qui l’attend l’été prochain : Godin, Lucas Hernandez et Diego Costa risquent de quitter le club, et il s’agit là de trois amis proches d’Antoine Griezmann, qui serait de plus en plus lassé par le style de jeu de son équipe. Gerard Piqué peut déjà prévenir ses cameramen.