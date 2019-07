À chaque club sa tournée estivale. Pour le FC Barcelone, c’est au Japon que cela se passe, pour la Rakuten Cup, compétition de pré-saison du nom de son sponsor maillot. Comme souvent, les opérations promotionnelles sont tout aussi importantes que les matches de préparation. Les joueurs multiplient les sorties médiatiques et les interviews. Et forcément, la recrue phare, Antoine Griezmann, est très sollicitée. Pour parler de son adaptation bien sûr, mais aussi du transfert majeur qui pourrait intervenir dans les prochaines semaines, à savoir un retour de Neymar au Barça.

Interrogé par Skysports, Griezmann a accepté d’évoquer le cas Neymar. « Il faut d’abord que ce soit fait, car c’est un transfert difficile. Mais c’est un superbe joueur. Il a eu deux grosses blessures, mais il évolue à un niveau incroyable. Nous avons aussi Dembélé, Coutinho et Malcom qui sont aussi des joueurs importants pour nous et nous espérons réussir de grandes choses avec eux ». Griezmann se mouille donc un peu pour Neymar, même si l’arrivée du Brésilien pourrait remettre en cause son statut au sein de la ligne d’attaque.

Un message de bienvenue de Luis Suarez, pas de Messi

Il a de nouveau été interrogé sur Neymar lors d’une conférence de presse qui vient de s’achever, en exposant les mêmes arguments mais en assurant cette fois que « nous n’avons pas parlé de Neymar (au sein du vestiaire, ndlr) ». On n’est pas obligé de le croire. Justement, comment le Français a lui été reçu par les joueurs blaugrana ?

« La première journée a été un peu difficile, car je me suis pris deux petits ponts, dont un d’Ivan (Rakitic, ndlr), mais ensuite je me suis relevé. Je n’ai pas reçu de message de Leo (Messi, ndlr), mais un de Luis (Suarez, ndlr) pour me souhaiter la bienvenue. Je suis heureux de partager le même vestiaire et j’espère pouvoir les aider au mieux », a assuré le Français. Rappelons que, si l’on en croit la presse pro-Barça, Messi milite activement pour le transfert de Neymar et n’était pas forcément emballé par la venue de Griezmann...

