Deux ans après le fameux "se queda", Gerard Piqué est de retour dans le dossier Neymar ! Dans ce feuilleton qui traîne depuis très longtemps maintenant, chacun fait passer ses messages de manière interposée ou directement. Et dans ce dossier, le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone n’hésitent plus à jouer cartes sur table... alors que le principal intéressé reste muré dans son silence. Ainsi, après la confirmation publique des velléités de départ de Neymar faite par Leonardo et les déclarations du président du FC Barcelone sur l’envie du Brésilien de rentrer en Catalogne, c’est au tour de Piqué d’en remettre une couche.

Présent avec les Blaugranas à Miami dans le cadre d’une tournée nord-américaine, l’emblématique défenseur du club culé a fait face aux médias en conférence de presse. Et forcément, il n’a pas échappé aux questions sur le possible retour du Ney en Catalogne. Un sujet brûlant que le Barça n’a pas hésité à relayer sur son compte Twitter. L’occasion pour Piqué d’inviter l’Auriverde à sortir du silence.

@3gerardpique sobre un posible regreso de Neymar Jr : "Es un grandísimo jugador que conoce el vestuario, la ciudad y el Club. Es una operación muy complicada y es él quién debe manifestarse" pic.twitter.com/TqHlVKkQEt — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 6, 2019

Piqué veut que Neymar sorte du silence

« Bien sûr que nous parlons avec lui, mais ce n’est pas le moment ni le lieu de dire de quoi nous discutons. C’est lui qui doit se manifester, sortir du silence pour donner son opinion. C’est un crack sur et en dehors du terrain. Nous attendons de voir ce qu’il va se passer. Je ne peux rien dire de plus. Vous connaissez ma relation avec lui et je serais enchanté de l’avoir avec nous. Mais il joue au PSG et mon opinion ne change rien », a-t-il confié, avant de poursuivre.

« Je crois que c’est un très grand joueur, il connaît notre vestiaire, la ville et le club. Il y a des gens qui ont été mécontents de sa manière de quitter le club, mais il y a d’autres personnes qui ont été ravies de son rendement. C’est une opération compliquée. C’est un joueur du PSG et l’effectif que nous avons est suffisamment important pour gagner tous les titres. Si l’opportunité (de recruter Neymar) surgit, vous connaissez la relation que j’ai avec lui ». Le message est passé.

