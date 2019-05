Son annonce a provoqué un gigantesque tollé au sein de l’Atlético de Madrid. Un an après avoir finalement décidé de poursuivre l’aventure avec les Colchoneros, Antoine Griezmann a donc décidé de s’envoler vers d’autres cieux cet été. Les départs conjugués de Lucas Hernandez et de son grand ami Diego Godin, ont sûrement pesé dans le choix final du champion du monde français. Depuis l’officialisation de son départ, les prétendants se bousculent au portillon pour l’accueillir.

Ainsi, le Bayern Munich, Manchester City, le PSG et surtout le FC Barcelone se sont manifestés. Mais vendredi, l’entraîneur des champions de France Thomas Tuchel avouait qu’une arrivée de Griezmann à Paris n’était pas réalisable. En parallèle, le manager de City Pep Guardiola, a affirmé que son club ne s’était pas positionné pour enrôler le natif de Mâcon lors du mercato estival. Deux discours qui laissent donc le champ libre au Barça qui rêve d’accueillir l’international français.

Le vestiaire du Barça ne veut pas d’Antoine Griezmann

Les contacts se sont multipliés ces dernières semaines, et les Blaugranas seraient prêts à payer la clause libératoire du numéro sept des Colchoneros en juillet prochain, soit 120 millions d’euros. Mais voilà, si les hautes sphères catalanes souhaitent ardemment attirer Grizou dans leurs filets, le vestiaire catalan ne le voit pas de cet avis. Dans son édition du jour, Sport révèle ainsi que la future arrivée d’Antoine Griezmann ne provoquerait pas une effervescence particulière loin s’en faut. Pire, les joueurs du Barça verraient d’un très mauvais œil la venue du joueur de l’Atlético et l’aurait signifié à leur président Josep Maria Bartomeu ! Un message fort envoyé par le vestiaire, qui n’a pas forcément l’habitude de se positionner sur le dossier brûlant des transferts. Mais pourquoi une telle fronde autour du cas Antoine Griezmann ? Tout simplement parce que le documentaire réalisé par l’intéressé la saison dernière pour annoncer son choix a été très mal vécu par le vestiaire du FC Barcelone.

Ce dernier pense que l’institution Barça n’a pas été respectée par l’attaquant français et qu’il ne serait pas digne de porter le maillot blaugrana ou de mettre les pieds dans le vestiaire fréquenté par Lionel Messi and co. La Pulga justement, n’aurait jamais appelé le Français pour l’inciter à le rejoindre en Catalogne, contrairement à ce qui a filtré ces dernières heures dans les médias. Face à cet acte de défiance, la direction du champion d’Espagne va devoir trancher. Doit-elle poursuivre les négociations pour enrôler Antoine Griezmann ? Ou suivre les recommandations de ses joueurs et ainsi stopper toute tentative de transfert ? Pour achever de convaincre ses dirigeants, l’effectif barcelonais aurait également signifié que d’autres postes mériteraient d’être renforcés avant le secteur offensif. Si on ajoute à cela la position très ferme des socios sur le sujet, l’étau semble vraiment se resserrer autour d’Antoine Griezmann. Suffisant pour faire capoter son arrivée au FC Barcelone ? Affaire à suivre...