C’est donc officiel, Antoine Griezmann ne sera plus un joueur de l’Atlético de Madrid la saison prochaine. Après 5 années passées au sein du club colchonero, il a communiqué sa décision officiellement ce mardi soir, d’abord en informant sa direction et son entraîneur, puis ses coéquipiers et enfin toute la planète football à travers une vidéo publiée sur les réseaux sociaux du club madrilène. Voici les déclarations de l’international français.

« Après avoir parlé avec le Cholo, puis avec Miguel Angel et la direction, je voulais directement m’adresser à vous, les supporters, qui m’avez toujours apporté beaucoup d’affection, pour vous dire que j’ai pris la décision de partir, de voir d’autres choses, de relever de nouveaux défis. Ça a été difficile de choisir ce chemin mais c’est ce dont j’ai besoin. Je voulais vous remercier pour toute cette affection pendant ces cinq ans, où j’ai gagné mes premières coupes, mes premiers trophées importants en club, ce furent des moments incroyables dont je vais toujours me rappeler. Je vous porte dans mon coeur. Ce n’est pas facile pour un joueur de recevoir autant d’amour, c’est pour ça que je voulais que vous soyez les suivants à apprendre la nouvelle après l’entraîneur et la direction. Je me suis beaucoup amusé, j’ai tout donné sur le terrain, j’ai essayé d’être quelqu’un de bien, avec les photos ou les autographes. J’ai essayé de donner du bonheur aux gens qui viennent au stade ou aux matchs en déplacement. Je ne peux que vous remercier, de tout mon coeur, et vous dire à bientôt. »

Griezmann se dirige vers le Barça

Antoine Griezmann essaie d’expliquer le plus clairement possible les raisons de son choix. Comment cela sera perçu par les fans de l’Atlético de Madrid ? Nous le saurons vite. Une chose est certaine, le Français va laisser un immense vide au sein d’une équipe où il était devenu le leader technique et offensif au fil des années. En attendant l’ultime rencontre prévue samedi à Levante, il aura disputé 256 matches toutes compétitions confondues et inscrit 133 buts sous le maillot des Matelassiers.

Selon la plupart des médias espagnols, Antoine Griezmann n’a pas annoncé à son futur ex-club où il allait signer mais le doute est mince. Depuis le début du mois de mars, la rumeur d’un intérêt réciproque entre le FC Barcelone et l’attaquant tricolore a filtré. L’échec du club catalan en Ligue des Champions a probablement accéléré les choses, tout comme il a renforcé son désir de recruter le Français, qui lui avait pourtant fait faux bond lors de la dernière intersaison.