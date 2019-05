« La décision ». La saison passée, Antoine Griezmann avait décidé de poursuivre l’aventure à l’Atlético de Madrid avec une grosse revalorisation à la clé et de dire non au FC Barcelone. Un an après, l’attaquant français, âgé de 28 ans, a de nouveau réfléchi à son avenir. Il ne le mettra probablement pas en scène, vu l’accueil plus que mitigé reçu par sa vidéo, mais il en a déjà informé sa direction et son entraîneur.

La Cadena Ser avait révélé l’existence d’une réunion à venir, ce mardi, entre l’international tricolore, Diego Simeone et le directeur général Miguel Angel Gil Marin. Et la teneur de la discussion a fuité ce soir si l’on en croit les toutes dernières informations de Marca. Pour le journal espagnol, Antoine Griezmann a expliqué aux deux hommes qu’il avait pris la décision de quitter le club. Il aurait également prévenu ses coéquipiers de son choix, les mêmes qui ont entendu Diego Godin leur dire au revoir quelques jours plus tôt... Et la nouvelle a été officialisée quasiment dans la foulée avec un tweet puis une vidéo publiés sur le compte officiel du club madrilène.

.@AntoGriezmann ha comunicado al club que no seguirá como rojiblanco la próxima temporada. — Atlético de Madrid (@Atleti) 14 mai 2019

96 M€ pour l’Atlético, 24 M€ pour la Real Sociedad

Il ne fait guère de doute que la décision de Griezmann est liée à l’intérêt renouvelé du FC Barcelone. Toujours selon Marca, un accord n’a pas encore été trouvé entre le Barça et le Français, mais ce dernier serait, comme il en a été question ces dernières semaines, prêt à accepter un salaire inférieur à celui touché à l’Atlético. Le club catalan, lui, attendra le mois de juillet pour voir la clause de l’attaquant, lié jusqu’en 2023, passer de 200 M€ à 120 M€. À noter que sur les 120 M€, l’Atlético de Madrid n’en recevra que 96 M€, le restant revenant à la Real Sociedad, qui avait droit à 20 % sur la revente de son ancien joueur.

L’Atlético de Madrid, qui souhaitait que son joueur lui communique sa décision, sait donc à quoi s’en tenir, et ce avant la fin du championnat et le début du mercato estival. Les Rojiblancos ne voulaient pas revivre le scénario de l’été dernier, où ils avaient fébrilement attendu le verdict. Ils sont désormais fixés et vont pouvoir travailler sur le remplacement de leur élément offensif majeur. Auteur de 15 buts en Liga (sa moins bonne saison sur le plan statistique en championnat pour l’instant), Griezmann va donc jouer son dernier match avec l’Atlético samedi prochain sur la pelouse de Levante. Avant de probablement rejoindre Lionel Messi au Barça.