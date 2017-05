Mettons nous quelques instants dans la peau du vice-président de l’AS Monaco, Vadim Vasilyev. Comment réagirions-nous face à toutes les offres qui vont parvenir, ou parviennent déjà, sur son bureau ? Des offres s’élevant à plusieurs dizaines de millions d’euros pour des joueurs que son staff technique a su dénicher à moindre coût... Une chose est certaine, il sait qu’il va être souvent sollicité par des directeurs sportifs au cours de l’été. Et pas forcément seulement pour les joueurs qu’il est éventuellement prêt à laisser partir (Fabinho, Bernardo Silva).

La pépite Kylian Mbappé met déjà le feu au marché. Ses prestations en Ligue des Champions (5 buts en 5 titularisations) ont achevé de séduire les plus grands clubs européens, convaincus du potentiel énorme de l’attaquant de 18 ans. Manchester City serait prêt à mettre 130 M€, Manchester United et le Paris Saint-Germain ont envie de tenter leur chance, et voilà que le Real Madrid a clairement décidé de s’activer.

Le Real prêt à lâcher 100 M€ ou plus

Selon les informations de Marca, Kylian Mbappé a été désigné comme l’objectif prioritaire de la Casa Blanca pour le mercato estival, rien que ça ! Le journal espagnol est clair : le Real fera tout pour le recruter et lui a déjà fait part de cette ambition. Mbappé aurait répondu par l’affirmative. Comme toujours, le président Florentino Pérez prend le temps de sonder sa cible et le oui de Mbappé donne le coup d’envoi de la chasse.

La présence de Zinedine Zidane sur le banc de touche merengue est évidemment un argument de poids, puisqu’il faciliterait l’intégration du jeune Français, auteur de 14 buts en Ligue 1. Le Real Madrid va donc pouvoir lancer les négociations avec l’AS Monaco, en étant clairement conscient que le transfert du prodige pourrait dépasser la barre fatidique des 100 M€. Le club madrilène est visiblement prêt à sortir le chéquier pour faire tourner la tête de Vadim Vasilyev.