Le FC Barcelone traverse une sacrée zone de turbulences. Entre la nouvelle grave blessure d’Ousmane Dembélé et la passe d’armes entre Eric Abidal (secrétaire technique) et Lionel Messi, le champion d’Espagne peine à retrouver une certaine quiétude en interne. Sportivement, l’énième blessure de Dembélé (rupture complète du tendon du biceps fémoral de la cuisse droite) constitue un sacré coup dur pour Quique Setién et ses troupes. Une nouvelle tuile qui pousse le Barça à trouver rapidement une solution pour pallier à ce coup du sort.

Dans un cas aussi extrême, la Liga autorise les clubs à recruter quand la durée d’indisponibilité d’un joueur blessé excède cinq mois. Mais la formation concernée doit enrôler uniquement un joueur qui évolue en Espagne ou libre. Et selon les informations de Sport, un nom recueille tous les suffrages de la direction catalane : Angel Rodriguez (32 ans). Le joueur qui évolue actuellement à Getafe réalise un début de saison probant. Déjà auteur de neuf réalisations en Liga, l’intéressé a également marqué à trois reprises en Ligue Europa.

Angel Rodriguez suscite l’unanimité au Barça

Sa position préférentielle en attaque reste plus l’axe mais ce dernier peut également dépanner sur un côté. Angel constituerait donc une alternative en avant-centre mais aussi en tant qu’ailier. Indispensable cette saison à la formation entraînée par José Bordalas, Angel n’est pas étranger à la troisième place de Getafe en Liga. Des prestations étincelantes qui n’ont pas échappé à la direction du FC Barcelone.

Celle-ci sait également que le buteur espagnol possède une clause libératoire estimée à 9 millions d’euros. Une somme relativement abordable pour le Barça en ce moment. À 32 ans, Angel Rodriguez pourrait donc franchir un nouveau cap dans sa carrière. Reste désormais à savoir comment Getafe va digérer la perte de son meilleur joueur en plein milieu de saison...