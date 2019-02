Lorsque le FC Barcelone a annoncé avoir trouvé un accord avec Jean-Clair Todibo en vue d’une arrivée lors du prochain mercato estival, le nouvelle a pris tout le monde de court. Alors que les regards étaient braqués sur Adrien Rabiot, personne n’a vu venir les Blaugranas qui ont, comme avec le Parisien, sauté sur l’occasion de pouvoir recruter un espoir libre de tout contrat en juin prochain. Mais cette nouvelle a logiquement été mal acceptée au TFC. Face à la gronde des Pitchounes, le Barça a souhaité écourter la période d’inactivité qui s’annonçait pour Todibo en rapatriant son nouveau défenseur dès le mois de janvier en échange d’un chèque de 1 M€ (+ 2 M€ de bonus).

Un soulagement pour le joueur qui n’a pas caché sa satisfaction cet après-midi lors de sa conférence de presse de présentation. Plutôt réservé sur le moment, Todibo a été moins questionné que les deux dirigeants catalans présents avec lui face aux médias : Jordi Mestre et Eric Abidal. Directeur sportif de l’institution culé, le Français a d’ailleurs été interrogé sur le choix inattendu du Barça d’engager un joueur de 19 ans n’ayant que dix matches de ligue 1 à son actif. Et pour l’ancien pensionnaire de l’Olympique Lyonnais, la décision n’a pas été longue à prendre.

Todibo en équipe première, pas en réserve

« Il n’a pas beaucoup d’expérience, mais on doit détecter les talents le plus rapidement possible. Et Jean-Clair fait partie de ces joueurs. Il arrive maintenant parce que l’accord qu’on avait en juin était acté, mais on devait protéger nos joueurs. Vu sa situation à Toulouse, c’était important de le ramener pour qu’il commence à grandir avec nous. Il faut avoir l’oeil du footballeur. C’est un joueur qui peut jouer à plusieurs postes. En défense ou au milieu. Il est bon de la tête, il est l’aise avec le ballon. Il faut penser au futur. Un match ça suffit pour voir qu’il a du talent. Il faut parfois prendre des risques ».

Arrivé à Barcelone sur la pointe des pieds, Todibo ne va pas chercher tout de suite à bouleverser la hiérarchie d’une défense remplie d’axiaux (Lenglet, Umtiti, Piqué, Vermaelen, Murillo et donc Todibo). Mais si un faible temps de jeu attend le Français, Abidal a tenu à indiquer que l’ex)-Toulousain était bien venu pour évoluer en équipe première, pas en réserve. « C’est vrai qu’il y a beaucoup de défenseurs, mais on devait trouver la solution face à la situation présente. Il y a eu Murillo parce que Toulouse ne voulait pas lâcher Todibo à ce moment-là. En plus, nous devions recruter un joueur qui connaissait la Liga et qui était prêt. Todibo est là, il continuera à grandir et s’adaptera au pays, au jeu, au club et c’est l’entraîneur qui décidera. C’est un joueur pour l’équipe première. Donc on pense qu’il jouera en équipe première. Il ne connaît pas son nouvel environnement donc nous sommes là pour l’aider. Il vaut mieux qu’il soit là pour apprendre et grandir avec nous ». Place au travail désormais.