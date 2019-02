Recruté à la base par le FC Barcelone en vue de la prochaine saison, Jean-Clair Todibo a finalement rejoint les rangs catalans cet hiver. La raison est simple : Toulouse lui promettait six mois de galère. Les Culés ont donc payé 1 M€ (+ 2 M€ de bonus) pour le recruter en janvier. Entré dans une nouvelle dimension, le jeune défenseur s’est exprimé pour la première fois cet après-midi lors de sa conférence de presse de présentation.

« Je suis très heureux d’être ici, au Barça. J’espère avoir plein de succès. C’est vraiment un rêve de gamin, je suis fier de partager ce moment avec les dirigeants du Barça et ma famille. Umtiti est un exemple pour moi. C’est un champion du monde, je vais m’inspirer de son jeu et je vais suivre ses conseils. Il va m’aider à m’intégrer. Je n’ai pas encore parlé avec le coach, mais on le fera sans doute cet après-midi à l’entraînement. A Toulouse, c’était très compliqué. Quand vous êtes joueur, vous aimez le foot. Je suis venu ici parce que je voulais apprendre. Je ne viens pas pour être titulaire, mais pour apprendre. Ce que j’attends de ces trois prochains mois, c’est d’apprendre et progresser. Par rapport à mon poste, je suis là pour joueur, je peux jouer en défense ou en 6, je donnerai tout pour le Barça », a-t-il confié en conférence de presse.