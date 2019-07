L’avenir de Philippe Coutinho (27 ans) au FC Barcelone demeure toujours aussi incertain. Récemment, l’entourage du joueur révélait que la direction catalane avait rassuré l’ancien joueur de Liverpool sur son avenir. Mais la rumeur d’un départ au PSG dans le cadre du transfert de Neymar reste vivace. Actuellement en vacances après avoir remporté la Copa America avec la sélection brésilienne, l’intéressé pensait ne pas être concerné par ce mercato estival.

Mais il semblerait que les Blaugranas jouent un double jeu avec l’international auriverde. Interrogé par RMC Sport, l’agent du joueur Kia Joorabchian est sorti du silence. Ce dernier stigmatise le comportement des dirigeants catalans à l’égard de son client. En façade, le Barça tiendrait un discours résolument optimiste sur l’avenir de Coutinho en Catalogne, mais le champion d’Espagne pousserait pour se débarrasser du natif de Rio de Janeiro.

« Comme je vous ai dit la dernière fois, Pep Segura m’a dit que Coutinho n’était pas disponible pour un départ de Barcelone. Josep Bartomeu m’a dit la même chose la semaine dernière à Barcelone. Avec ce discours, nous avons choisi de ne pas regarder le marché pour notre joueur, par respect pour la décision de Barcelone de le garder. Nous n’avons donc pas proposé le joueur à d’autres clubs, » explique dans un premier temps Joorabchian. Mais la réalité demeure bien différente selon lui... Et l’avenir de Philippe Coutinho pourrait bien se jouer en Amérique du Sud, où un certain André Cury (un dirigeant du Barça) oeuvre dans l’ombre pour trouver une porte de sortie au numéro sept catalan.

« J’ai appris qu’André Cury tient un discours totalement différent. André Cury pousse pour que Coutinho soit inclus dans le transfert de Neymar au PSG. J’ai gardé le silence dans cette période, mais cela ne va plus être permis pour Barcelone de mentir à propos du joueur. Ils doivent dire la vérité ! Et si ils veulent que Coutinho parte, ils doivent le dire, » révèle l’agent de Coutinho. Déjà empêtré dans un gigantesque imbroglio au sujet du transfert d’Antoine Griezmann, le FC Barcelone doit désormais gérer un autre dossier sensible avec Philippe Coutinho. Et Josep Maria Bartomeu s’en serait bien passé...

