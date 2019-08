Hier soir, le quotidien Sport l’assurait : le FC Barcelone prépare une nouvelle offre pour Neymar, et elle sera substantiellement supérieure à la précédente, qui avait été repoussée d’un revers de main par le directeur sportif parisien Leonardo. Il faut dire qu’il était assez culotté de proposer un prêt payant de deux ans et un total n’atteignant même pas les 200 M€. Le PSG s’était même posé des questions sur les véritables motivations du club catalan dans ce dossier. Sauf qu’entre-temps, les joueurs majeurs du vestiaire blaugrana auraient mis un coup de pression à la direction et que le PSG a lui aussi haussé le ton.

Selon les dernières informations de la radio catalane RAC1, les échanges entre les deux clubs étaient très tendus hier et le PSG a fini par poser un ultimatum clair au Barça. Soit il formule une offre digne de ce nom avant vendredi après-midi, aujourd’hui donc, soit le PSG se tournera uniquement vers le Real Madrid pour négocier le transfert de Neymar. Et il semblerait que cela ait porté ses fruits puisque, toujours selon RAC1, le Barça va bel et bien lancer une proposition largement supérieure.

Dembélé enfin inclus dans la proposition du Barça !

Le PSG peut ainsi s’attendre à un montant bien plus élevé et plus à un paiement différé. Le Barça souhaiterait cependant juste pouvoir échelonner les paiements. Mais la plus grande nouveauté viendrait des joueurs inclus dans le deal. Après avoir passé les dernières semaines à proposer des joueurs dont il souhaitait se débarrasser (Rakitic, Coutinho entre autres), le Barça accepterait de mettre Ousmane Dembélé dans la transaction ! Et ce même si ce dernier a récemment fait savoir par son agent qu’il ne comptait absolument pas quitter la Catalogne.

Le Barça semble s’être résigné au fait qu’il faudra réaliser des sacrifices pour attirer de nouveau Neymar. Mais cela ne sera pas simple, ni même potentiellement suffisant pour le PSG, considérablement agacé par l’attitude des dirigeants barcelonais depuis le début du feuilleton. Ces derniers, eux, espèrent que cette nouvelle offre incitera Neymar à s’exprimer publiquement en leur faveur, ce que le joueur a jusqu’à présent refusé malgré son envie, freiné par son clan et ses conseillers.

‼️ NOTÍCIA @EsportsRAC1 @gerardromero Ultimàtum del PSG al Barça perquè Neymar vesteixi de blaugrana. El Barça ha de presentar una proposta abans d'aquest divendres al migdia. Si no hi ha acord, el futur del brasiler estarà a prop del Bernabéu. #frac1 pic.twitter.com/L4IaYy5UF2 — El Barça juga a RAC1 (@FCBRAC1) August 22, 2019

