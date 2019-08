Le dossier Neymar s’enflamme une nouvelle fois. Ce matin, l’Equipe révélait que le Paris Saint-Germain avait refusé une offre incroyable du Real Madrid. Celle-ci reposait sur un chèque de 100 millions d’euros plus Gareth Bale, James Rodriguez et Keylor Navas. Le champion de France aurait éconduit cette proposition pour le moins spectaculaire. Très discret ces dernières heures, le FC Barcelone tentait d’élaborer une stratégie lui permettant de parvenir enfin à ses fins dans cette affaire.

Et il faut croire que les dirigeants catalans ont tranché. Sport révèle ainsi, ce jeudi soir, que la direction des Blaugranas prépare une offre vouée à installer le doute au sein du club parisien. Désireux de tirer son épingle du jeu et couper l’herbe sous le pied au rival madrilène, le Barça abat sa dernière carte avec cette future proposition. Celle-ci serait décrite comme substantielle et aux antipodes des précédentes éconduites par le PSG ces derniers jours. Concrètement, le FC Barcelone songerait à transmettre à la formation francilienne une offre sous forme de transfert sec, avec paiements échelonnés.

Le Barça joue gros avec cette nouvelle offre

Mais ce n’est pas tout, puisque plusieurs joueurs entreraient également dans l’opération. Le flou artistique demeure autour du montant de l’offre et de l’identité des joueurs susceptibles d’intégrer le deal. Le média catalan précise que grâce à l’échelonnement des paiements, le Barça finalisera financièrement le transfert lors du prochain exercice. Grâce à cette stratégie, le champion espagnol espère que Neymar prendra enfin l’initiative de s’exprimer publiquement sur ses intentions.

Car le numéro dix parisien s’était montré circonspect jusqu’ici sur les réelles intentions de son ancien club dans ce dossier. Les dirigeants catalans misent donc gros sur cette prochaine proposition. Si celle-ci est jugée suffisamment convaincante par le milieu offensif brésilien, ce dernier prendra alors clairement position pour le Barça. Reste une inconnue, et non des moindres. Quelle sera la réaction parisienne face à cette offre jugée conséquente par la presse espagnole ? Réponse dans les prochaines heures...

