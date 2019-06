Le feuilleton de l’été est bel et bien lancé ! Suite aux propos musclés de Nasser Al-Khelaïfi et aux informations expliquant que le Paris SG ouvrait la porte à son départ cet été, Neymar (27 ans) est partout dans les gazettes des transferts. O Globoesporte expliquait lundi soir que les discussions entre la direction du FC Barcelone et les représentants de l’international brésilien étaient en cours et que les contours d’une offre commençaient à se dessiner.

Ainsi, les Blaugranas pourraient prochainement offrir 100 M€ plus un joueur (Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé, Samuel Umtiti ou Ivan Rakitic sont les noms cités) pour convaincre les pensionnaires du Parc des Princes de lâcher leur star. Une proposition qui tentera peut-être Leonardo, à nouveau patron du sportif dans la capitale. Et si le Barça passe aussi concrètement à l’action dans ce dossier pour le moins épineux, c’est parce que Ney fait l’unanimité dans le vestiaire.

Messi et Suarez ouvrent la porte

Marca et As assurent ainsi que Lionel Messi a validé l’idée d’un retour du Brésilien, parti en 2017, avec qui il partage un groupe WhatsApp en compagnie de Luis Suarez. Ce dernier a lui publiquement assuré qu’il aimerait voir revenir le Paulista lundi, dans un entretien accordé à RAC-1, radio catalane. « Ce fut un privilège de pouvoir jouer les meilleures années de ma carrière à Barcelone, auprès du meilleur du Monde, Messi, et du second meilleur du Monde, Neymar. Pour moi, ce furent des moments uniques, avec le triplé », a-t-il glissé avant de poursuivre.

« Qui n’aimerait pas profiter du talent de joueurs comme Neymar ? Mais il appartient au PSG et ce sont des choses du mercato ». À l’inverse, interrogé au sujet d’Antoine Griezmann (28 ans, Atlético de Madrid), également annoncé dans le viseur catalan, l’Uruguayen a botté en touche. « Je préfère ne pas faire de commentaires », a-t-il lâché, comme Messi, il y a quelques semaines, en conférence de presse. L’opération Neymar est bel et bien en marche.

