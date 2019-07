La saison 2019-20 du Real Madrid a fait jour des carences d’un effectif au bout du rouleau aussi bien physiquement que psychologiquement. Le manque de profondeur de banc a été criant également et un vaste coup de balai est nécessaire pour envisager un retour sur le devant de la scène, notamment en Ligue des Champions. Cela passe par un recrutement clinquant déjà acté (Hazard, Jovic, Ferland Mendy) mais aussi et surtout par un dégraissage d’envergure. Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Mateo Kovacic (Chelsea), Raul de Tomàs (Benfica Lisbonne), Theo Hernandez (AC Milan) ont été vendus, tandis que Sergio Réguilon (FC Séville), Martin Ødegaard (Real Sociedad), Luca Zidane (Racing Santander) et donc Dani Ceballos (Arsenal) ont quitté provisoirement la Casa Blanca dans le cadre d’un prêt. Des départs qui ont permis de réduire la masse salariale du club merengue mais aussi de récupérer un chèque de l’ordre de 115 M€.

La première phase terminée, Zidane et les siens ont déjà ciblé les 7 joueurs qui devraient quitter la Casa Blanca dans les prochains jours/semaines comme l’indique As ce vendredi. Le dossier le plus chaud mène bien évidemment à Gareth Bale. Pour forcer l’attaquant gallois à plier bagage, Zizou a même pris les choses en main en lui indiquant publiquement la direction de la porte. Pas suffisant pour faire bouger d’un iota l’ancien joueur de Tottenham trop bien à Madrid avec un salaire plus que confortable. Autre joueur plus vraiment en odeur de sainteté à Santiago Bernabeu, Mariano Diaz. Recruté en plan B voire C l’été dernier pour concurrencer Karim Benzema, l’ancien attaquant de l’OL, qui avait d’ailleurs récupéré le numéro 7 de Cristiano Ronaldo, n’a jamais convaincu et Zidane ne compte clairement pas sur lui. Mais là encore, si les courtisans se bousculent (une dizaine selon la presse madrilène), le joueur ne semble pas prêt à plier bagage.

Le Real Madrid veut encore récupérer 85 M€ !

Quant à James Rodriguez, il est plus que probable qu’il quitte la Casa Blanca. Reste à savoir qui du Napoli ou de l’Atlético de Madrid raflera la mise. Malgré les difficultés à boucler l’opération, le Real Madrid est confiant et peut espérer récupérer 35 M€ sur ce dossier. Pour Lucas Vasquez, un joueur très utilisé et apprécié par Zinedine Zidane depuis son retour, la donne est différente. Le joueur n’est pas forcément sur le départ, le Real Madrid n’avait pas clairement prévu de le vendre, mais pourrait céder à une belle offre (Arsenal ?) afin de récupérer un gros chèque. Enfin, trois autres joueurs au poids et à l’importance plus relatifs sont également partants, probablement en prêts. Jesus Vallejo pourrait quitter Madrid direction Wolverhampton, Andriy Lunin pourrait de nouveau être prêté en Espagne - on parle de Valladolid - tandis que Borja Mayoral pourrait rejoindre la Real Sociedad ou une autre formation de Liga.

Si Zinedine Zidane s’est montré peu loquace sur l’avenir de ses protégés notamment en conférence de presse d’avant match face à l’Atlético de Madrid, le technicien du Real Madrid a du pain sur la planche. Car l’intérêt est double. Avoir un effectif équilibré et plus resserré par rapport à la saison dernière, mais aussi et surtout récupérer 85 M€ pour finaliser l’arrivée de Paul Pogba. Avec ce dégraissage et l’arrivée potentielle du champion du monde tricolore, le triple vainqueur de la Ligue des Champions avec le club merengue aura l’équipe de ses rêves. Mais la route est encore longue pour y parvenir...

