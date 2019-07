La tournée américaine du Real Madrid ne débouche pour le moment pas sur les meilleures nouvelles pour Zinedine Zidane. Pire, les pépins s’accumulent. Le plus gros étant la rupture des ligaments croisés du genou gauche pour Marco Asensio. On peut ajouter à cela la résistance de Gareth Bale sur le mercato et la blessure de Ferland Mendy (indisponible 3 à 4 semaines). Dès lors, pour l’entraîneur français, les sujets sont nombreux au moment de se présenter face aux journalistes.

En conférence de presse de veille de match face à l’Atlético de Madrid, au New Jersey, Zizou a affiché une forme de lassitude au moment de répondre. Bale ? « Il est ici, il s’entraîne. Il est avec nous. » La blessure d’Asensio et son remplacement dans l’effectif ? « Ça ne change rien. Je ne pense pas à cela. Nous sommes touchés par sa blessure mais il y a un match demain. Ensuite, on verra ». Jamais particulièrement volubile, Zidane n’a pas voulu remettre une pièce dans l’infernale machine des rumeurs du mercato.

Pas de relance sur Pogba

Ainsi, lorsqu’il lui a été posé une question sur le dossier Paul Pogba, et sa compatibilité potentielle avec le Real Madrid, Zidane a évacué le thème d’une phrase lapidaire : « j’ai mes joueurs ici, point final ». Le cas James Rodriguez, annoncé proche de l’Atlético de Madrid, a également été abordé. « C’est une affaire de club. C’est quelque chose entre les présidents, mais pas moi ».

Finalement, c’est pour évoquer le cas Dani Ceballos, prêté officiellement un an à Arsenal, que Zinedine Zidane s’est montré le plus disert. « Ce dont Dani a besoin, c’est de jouer. C’est un joueur important. Peut-être n’a-t-il pas eu assez de minutes à Madrid. Il y a beaucoup de joueurs ici, rien de plus. Je lui souhaite de jouer de nombreux matches et de bien faire », a-t-il répondu pour expliquer la décision de laisser filer l’international espagnol de 22 ans. Prochain rendez-vous de ZZ avec la presse ? Après la rencontre face aux Colchoneros cette nuit.

