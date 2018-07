Plus le temps avance, plus Cristiano Ronaldo semble se rapprocher d’un départ du Real Madrid. Depuis quelques jours, la presse italienne, mais aussi celle venant d’Espagne et du Portugal sont affirmatives, la Juventus Turin serait en passe d’arracher CR7 aux Merengues. Si cela peut surprendre de prime abord, il y a bien évidemment des raisons concernant le malaise qui s’est installé entre le joueur et son club maintenant depuis plus d’un an.

Aujourd’hui, Marca fait une nouvelle fois sa Une sur le joueur et ce qu’on peut dire de celle-ci c’est qu’elle ne plaide pas vraiment pour un statu quo et que le Portugais se rapproche doucement, mais surement de la sortie. Ainsi, le média espagnol relaye des propos du huitième de finaliste de cette Coupe du Monde qui aurait dit : « si je vaux 100 millions d’euros, c’est qu’ils ne veulent plus de moi ». Cette phrase puise son sens dans un accord conclu avec le club.

Pour Record, c’est une question d’heures

En effet, officiellement, Ronaldo a l’accord écrit du Real pour quitter le club si une offre de 100 millions d’euros émanant d’un club non rival (on imagine le PSG ou le FC Barcelone). Mais c’est en découvrant ce document que l’attaquant, représenté par Jorge Mendes, serait rentré dans une rage folle auprès de son employeur et aurait finalement décidé de quitter définitivement le club où il aura remporté quatre Ligues des Champions.

Hier, on évoquait une réunion entre Jorge Mendes et Florentino Perez. Le super-agent portugais aurait même indiqué que son poulain voulait quitter le club. Record confirme l’information et avance même que son transfert ne serait plus qu’une question d’heure tout en claquant la porte au nez du Real Madrid. Après Neymar l’année passée, un nouveau monstre du football mondial est en train d’effectuer l’un des transferts du siècle.