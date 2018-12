Même si le match face à Orléans en Coupe de la Ligue s’est avéré plus difficile que prévu (victoire 2-1 du PSG), c’est bien le dossier Adrien Rabiot qui occupait tous les esprits parisiens hier soir. À commencer par les supporters, qui ont clairement pris position, avec une banderole "Rabiot, on n’a pas besoin de toi" brandie au cours de la rencontre. En annonçant que le milieu de terrain de 23 ans refusait de prolonger son contrat, le directeur sportif Antero Henrique a clairement placé le joueur face à ses responsabilités.

Rabiot les assume et ce n’est plus maintenant qu’il va reculer. Hier en fin d’après-midi, Le Parisien affirmait qu’il avait bel et bien choisi le FC Barcelone, avec qui il aurait déjà donné son accord sur les contours d’un futur contrat. Cela a été depuis démenti par le journal catalan Sport, ce qui est un comble tant la presse pro-Barça a titré sur la venue imminente du joueur français au Camp Nou. Personne n’est dupe et ce matin, Mundo Deportivo titre en Une « C’est presque fini », avec la photo de Rabiot. Seule menace encore palpable, la Juventus Turin, selon Sport, qui attire également le Français et qui pourrait formuler une proposition très intéressante.

Et si le Barça payait pour le mercato hivernal ?

Le Barça refuse donc de crier victoire trop vite mais il court après Rabiot depuis un bon bout de temps. Le Parisien explique que, en août dernier, il était prêt à lâcher une offre entre 40 et 50 M€ pour racheter la dernière année de contrat du gaucher ! Nasser Al-Khelaïfi, mis au courant, avait alors retenu l’un de ses joueurs favoris, persuadé de le convaincre de signer une prolongation de contrat. On sait aujourd’hui que ce n’est pas le cas.

Reste que le PSG tente désormais de vendre Rabiot en janvier. Et ce dernier ne serait pas contre. On peut le comprendre puisque s’il reste dans la capitale française, il pourrait passer quasiment 6 mois sans jouer. Toutefois, il serait prêt à faire ses bagages lors du mercato hivernal uniquement si c’est le FC Barcelone qui accepte de l’acheter. Pas Tottenham ou Manchester United, annoncés comme des courtisans également. Le Barça serait-il disposé à lâcher entre 10 et 20 M€ pour profiter des services de Rabiot durant la deuxième partie de saison ? C’est désormais la seule issue qui pourrait satisfaire, un minimum, les dirigeants parisiens.