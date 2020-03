C’est la fin d’une ère qui s’annonce. Après 8 ans passés à Paris, Thiago Silva va quitter le club de la capitale. Du moins, c’est ce que les dernières semaines laissent penser puisque le défenseur central de 35 ans ne voit venir aucune proposition de prolongation de contrat de la part de Leonardo, le directeur sportif. En fin de contrat en juin, le Brésilien a pourtant tout fait pour convaincre ses dirigeants, avec de bonnes performances en Ligue 1 et des déclarations pleines d’amour envers le club francilien. Mais une nouvelle défaillance face à Dortmund en Ligue des Champions lors du huitième de finale aller, un corps plus sujet à des blessures et la volonté de Leonardo d’injecter du sang neuf sont autant d’arguments qui ne laissent que peu d’espoir à Thiago Silva.

Dès lors, il doit aussi se concentrer sur son avenir personnel. À 35 ans, que peut-il espérer ? Un dernier gros contrat dans un championnat plus exotique, type Qatar, Emirats Arabe Unis, Chine ou Major League Soccer aux États-Unis ? Peut-être. Mais selon les informations du journal espagnol Mundo Deportivo, Thiago Silva attend et espère une offre du FC Barcelone. Oui, le club qui a fait tant de mal au PSG depuis qu’il y joue est bien sa destination privilégiée. Une destination pour laquelle il serait aussi prêt à faire de gros sacrifices financiers et à dire non à des contrats pharaoniques.

Le Barça a-t-il besoin de Thiago Silva ?

Le journal espagnol explique qu’il accomplirait là son désir d’évoluer avec Lionel Messi, qu’il considère comme le meilleur joueur du monde. La rivalité entre Brésiliens et Argentins n’est que peu de chose au regard de l’estime que porte Thiago Silva à Messi. Finir sa carrière en jouant dans la même équipe que la Pulga serait un honneur pour lui. Clairement, le défenseur lance un message à destination des dirigeants barcelonais, qui ont cherché à le recruter à deux reprises au cours des dix dernières années, se heurtant aux refus du PSG comme souvent.

Mais le Barça aura-t-il envie de recruter Thiago Silva cet été ? On peut en douter. Certes, il a besoin de renforcer sa défense centrale, entre la baisse de régime de Gerard Piqué et le corps amoindri de Samuel Umtiti. Mais le recrutement d’un joueur de 35 ans ne serait pas forcément compris s’il s’agit de construire la défense du futur... Le souhait de Thiago Silva sera-t-il entendu par le Barça ? Si c’est le cas, cela devrait faire ruminer certains au PSG.