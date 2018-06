Rien ne va plus pour Cristiano Ronaldo. Le quintuple Ballon d’Or en a gros sur la patate, car il a le sentiment de se faire balader par Florentino Pérez, le président du Real Madrid. Le problème tient sa source à la finale de Ligue des Champions 2017, où Pérez lui aurait promis une prolongation de contrat assortie d’une revalorisation. C’est dans ce but que Jorge Mendes a rencontré récemment la direction merengue. Ce qui est ressorti de cette réunion n’augure rien de bon pour CR7 puisque le Real Madrid ne semble pas disposé à lui offrir ce qu’il demande.

Le journal As rapporte ainsi que les positions des deux camps sont très éloignées, alors que Ronaldo exige un salaire au moins égal à celui de Neymar au PSG (37 M€ net par an) quand lui enregistre un montant de 21 M€ net par saison. Le Portugais, âgé de 33 ans, doute donc de l’envie du Real Madrid de le conserver, pensant qu’il souhaite surtout faire de la place pour accueillir la future grande star, un certain Neymar.

Record annonce le départ de Cristiano Ronaldo

Le journal portugais Record va lui plus loin, et annonce en Une de son édition du jour que « Cristiano Ronaldo va quitter le Real Madrid », précisant qu’il s’agit là d’une « décision irréversible ». La raison ? La trahison de Pérez qui ne tient pas ses promesses et « un manque de reconnaissance ». Ce n’est pas la première fois que le Portugais est annoncé sur le départ, mais cette fois-ci, le journal portugais se montre particulièrement affirmatif.

Il ajoute que l’Italie, l’Angleterre et la France sont les destinations possibles pour CR7. Manchester United et le PSG sont les clubs les plus souvent cités à l’heure d’évoquer un transfert et on voit mal quel club italien pourrait s’offrir les services de l’attaquant lusitanien… Cristiano Ronaldo voudrait que son avenir soit réglé avant le début du Mondial. On saura donc d’ici peu s’il s’agissait là d’une manœuvre pour obtenir le salaire désiré au Real Madrid ou si la page espagnole se tourne réellement pour Ronaldo.