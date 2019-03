« Il va y avoir du changement. » Pas vraiment très loquace sur les futurs bouleversements à venir au sein de l’effectif du Real Madrid, Zinedine Zidane a tout de même fait savoir que les choses n’allaient pas rester en l’état. Parti de la Casa Blanca il y a neuf mois parce qu’il sentait son équipe en fin de cycle, ZZ n’allait pas accepter de revenir sans avoir la certitude de pouvoir remodeler un groupe madrilène roi d’Europe depuis 2016.

Cependant, il ne faudra pas aller toquer souvent à la porte du nouveau coach merengue pour avoir des indiscrétions concernant le futur visage du Real. Car si le président Florentino Pérez s’est déjà chargé de relancer médiatiquement les dossiers Neymar et Kylian Mbappé, Zidane travaillera dans l’ombre. Et s’il ne laisse rien transparaître, le Français se montrera sûrement bien plus actif en coulisses. Et sans surprise, les premiers échos en ce sens en provenance de la presse madrilène n’ont pas tardé à faire les gros titres, au lendemain de la deuxième intronisation du Marseillais.

Et revoilà Eden Hazard !

D’après AS, ce sera du lourd. Selon le quotidien, la direction merengue aurait promis trois « super recrues » et un pouvoir sportif absolu. En clair, aucune décision ne sera prise pour l’équipe première sans l’aval de Zizou. Quant aux trois renforts XXL, cette requête ne surprend personne, Zidane souhaitant engager enfin un digne successeur à Cristiano Ronaldo. Et si Pérez en a remis une couche sur les Parisiens Neymar et Mbappé, la presse anglaise s’est chargée de son côté de relancer un autre marronnier des gazettes des transferts.

Le Telegraph affirme en effet que la Casa Blanca aurait réactivé le dossier Eden Hazard. Maintes fois annoncé partant, le Belge a toujours fait savoir qu’il était un admirateur du club merengue. Des déclarations d’amour couplées à des insinuations mystérieuses autour de son futur qui avaient fini par lasser son entraîneur Maurizio Sarri. Et visiblement, l’Italien n’en a pas fini avec cette histoire. Après l’avoir pressé à faire connaître son choix pour cet été au plus vite, Sarri sait que le retour de Zidane au Real Madrid risque de tout chambouler.