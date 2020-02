Depuis son départ de Rennes en fin de contrat, l’été dernier, Hatem Ben Arfa a pris son temps pour trouver un autre club. Cet hiver, malgré un appel de Thierry Henry pour qu’il rejoigne la Major League Soccer et l’Impact Montreal, l’élégant gaucher a décidé de rallier un championnat qui le faisait rêver : la Liga. Ce n’est ni l’Espanyol Barcelone, ni Leganés, ni le Betis Séville, mais bien le Real Valladolid, le club de Ronaldo (le Brésilien), qui l’a attiré dans ses filets. Visiblement, ils sont tous contents que le Français soit arrivé.

« Ronaldo et Hatem ont connu une belle connexion. Pour lui, il est bon d’avoir une star comme Hatem. Au niveau du football, ce sont deux artistes qui parlent la même langue », a déclaré dans L’Équipe David Espinar, directeur du cabinet du président de Valladolid et accessoirement porte-parole de R9. Car le but du club espagnol, dont Ronaldo est propriétaire depuis septembre 2018, est bien de porter au sommet la région Nord-Ouest de l’Espagne.

Un projet à long terme

« Pour nous, c’est une star mondiale, s’enthousiasme David Espinar. Nous voulons que l’équipe grandisse et il peut nous y aider. Comme le président l’a déjà dit, si nous faisons bien les choses, on peut se retrouver à lutter pour la Ligue des Champions d’ici à cinq ans », poursuit d’ailleurs Espinar dans les colonnes du quotidien en ce lundi matin. Mais, pourtant, il a fallu un long travail de fond pour que Ben Arfa rejoigne le club espagnol.

Il rêvait sûrement plus grand, a eu des touches avec Le Havre, ou même avec Nantes, mais il s’est finalement décidé à rejoindre Valladolid pour plusieurs raisons. Déjà il a été convaincu par le projet à long terme de sa nouvelle formation. La cour assidue des dirigeants de son écurie a bien évidemment aussi joué et la présence d’un autre français, Matthieu Fenaert, directeur général du club, a terminé de convaincre le natif de Clamart, qui a connu ses premières minutes ce week-end contre Villarreal (1-1) de s’essayer à ce nouveau championnat, qui le faisait tant rêver...