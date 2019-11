Depuis plusieurs jours, Vinicius Junior traverse une zone de turbulences au Real Madrid. Mis au placard à quatre reprises lors des six derniers matches du Real par Zinedine Zidane, l’ancien joueur de Flamengo se montrait circonspect quant aux choix effectués par l’entraîneur français à son égard. Il faut dire que ce dernier n’a jamais véritablement apprécié les caractéristiques de l’ailier gauche brésilien, Zizou reprochant souvent à l’intéressé sa faculté à trop porter le ballon et à rechigner aux tâches défensives.

Des griefs insurmontables pour le principal protagoniste ? Récemment, le clan Vinicius s’interrogeait sur la possibilité d’un départ en prêt lors du prochain mercato d’hiver. Car le temps presse pour le jeune homme âgé de 19 ans, qui a besoin plus que jamais de temps de jeu, pour poursuivre sa progression et rester dans le giron de la Seleção. Titularisé seulement à quatre reprises cette saison en Liga, Vinicius ne compte pas rendre les armes et souhaite convaincre son entraîneur qu’il mérite un statut de titulaire.

Vinicius Junior n’a pas encore dit son dernier mot

Si Valladolid, via son propriétaire Ronaldo, a publiquement déclaré sa flamme pour le natif de São Gonçalo, le Real Madrid n’entendrait pas se séparer de son joyau dans les prochaines semaines. Selon les informations de Marca, la direction madrilène n’a absolument pas planifié un départ de la pépite brésilienne lors du mercato d’hiver. Dans l’esprit des dirigeants merengues, Vinicius Junior, recruté pour 45 M€, reste « intransférable » malgré sa situation sportive depuis un mois et demi. Florentino Pérez aurait ainsi éconduit plusieurs propositions venant de clubs espagnols ces dernières heures.

Un message fort envoyé au joueur auriverde. Les prochaines semaines s’annoncent décisives pour l’ancienne star de Flamengo. En effet, Zinedine Zidane pourrait instaurer une rotation au sein de son effectif lors des trois prochains matchs (Alaves, Espanyol, et Club Bruges). Ce que le coach de la Casa Blanca a confirmé en conférence de presse. « Il ne partira pas, il reste, c’est un joueur du groupe. Comme tu dis, il n’a pas joué beaucoup dernièrement, mais il va avoir sa chance, comme tous. Ce n’est pas le cas actuellement, mais ça va venir. Il va rester. Il y a d’autres joueurs devant lui, comme Rodrygo, rien d’autre. On va avoir beaucoup de matches à venir. Il doit être prêt quand on fera appel à lui, » a ainsi confié Zizou. Vinicius Junior aura donc bientôt l’occasion de remettre les pendules à l’heure...