Depuis vendredi et une interview accordée dans le Monde où il préconisait "une saison blanche" pour définir le classement de Ligue 1 suite au blocage du championnat de France inhérent au Coronavirus, Jean-Michel Aulas subit les foudres des supporters, des joueurs, et dirigeants de L1. Si le club rhodanien s’est fendu d’un communiqué dimanche pour préciser les pensées de son président, JMA est dans la tourmente et ce n’est pas la nouvelle proposition qu’il a faite ce matin sur Twitter qui va changer la donne. « Il existerait une autre solution d’après les spécialistes : le classement historique sur trois ans cinq ans, a indiqué Jean-Michel Aulas sur les réseaux sociaux. Mais la meilleure solution consisterait à terminer le championnat mais cela va être de plus en plus difficile. »

@OL @Le_Progres @TeamDugaRMC il existerait une autre solution d’après les spécialistes : le classement historique sur 3 ans ou 5 ans ? Mais la meilleure solution consisterait à terminer le championnat mais cela va être de + en + difficile ? — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) March 16, 2020

Un classement sur cinq saisons qui profiterait... au club rhodanien, qui s’appuierait sur sa régularité en Ligue 1 depuis cinq saisons. Ainsi, le septuple champion de France basculerait à la deuxième place du classement du championnat et serait le grand bénéficiaire de cette idée. Seulement 7e de L1, Lyon serait propulsé au 2e rang du classement et directement qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. A contrario, l’OM serait le grand lésé de l’opération. Actuellement dauphin du PSG, il serait éjecté de la qualification de la Ligue des Champions au profit de l’AS Monaco, actuel 9e de Ligue 1.

Rennes, 3e de L1 ne serait plus que 7e au classement sur 5 ans. Pire, le Stade de Reims, actuellement en 5e position serait... 17e ! Un sacré casse-tête en perspective sans compter la problématique des promus/relégués qui ne figurent pas dans le top 20 du classement de Ligue 1 sur cinq ans comme par exemple le Nîmes Olympique (23e en L1 sur cinq ans)... au contraire de Guingamp (14e) ou alors du Stade Malherbe (15e) qui évoluent aujourd’hui en Ligue 2. Nul doute que cette nouvelle proposition controversée risque de faire jaser dans toutes les strates de la Ligue 1. À commencer par le président de l’OM Jacques Henri Eyraud, qui a multiplié les attaques sur le président de l’OL ces dernières heures...

Classement de la Ligue 1 (entre aout 2015 et mars 2020)

1. PSG 435 points

2. OL 320 points

3. AS Monaco 316 points

4. OM 304 points

5. OGC Nice 292 points

6. LOSC 268 points

7. Stade Rennais 262 points

8. AS Saint-Etienne 259 points

9. Girondins de Bordeaux 242 points

10. Montpellier 238 points

11. FC Nantes 236 points

12. SCO Angers 222 points

13. TFC 172 points

14. EA Guingamp 168 points

15. SM Caen 162 points

16. Dijon 149 points

17. Stade de Reims 135 points

18. Strasbourg 125 points

19. SC Amiens 106 points

20. FC Metz 103 points