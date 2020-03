L’Olympique de Marseille accueille Amiens ce vendredi soir, à l’Orange Vélodrome, pour le compte de la 28e journée de Ligue 1 (match à suivre en live commenté sur Foot Mercato). Une occasion, en cas de bon résultat, de mettre un peu plus la pression sur ses plus proches poursuivants - Rennes (3e, à 8 points) et Lille (4e, à 9 unités) - et de se rapprocher un peu plus de l’objectif assumé d’André Villas-Boas depuis son arrivée sur la Canebière : une place en Ligue des Champions en 2020/2021.

Ce message, le coach marseillais l’a bien fait passer à ses troupes. « On a pris une nouvelle leçon contre Nantes (défaite 1-3). On doit tout faire pour gagner contre Amiens. On a utilisé un peu nos dernières expériences à domicile, pas seulement Nantes, mais aussi Toulouse, pour préparer la venue d’Amiens », a-t-il expliqué en conférence de presse ce mercredi après-midi. Prendre des points pour accrocher la C1, AVB n’a que ça en tête.

« Il y a d’autres choses dont il faut qu’on parle... »

Et ce n’est qu’une fois cet objectif atteint que le technicien lusitanien abordera la question de son avenir, qui reste toujours en suspens depuis sa sortie médiatique remarquée en janvier, suite à l’arrivée de Paul Aldridge dans l’organigramme de l’OM. Pleinement concentré, il ne se laissera d’ailleurs pas perturber par toutes les marques d’affection reçues, à Marseille et ailleurs en France. « C’est difficile de répondre à cette question, je me sens très bien en France, j’ai été très bien reçu », a-t-il d’abord lancé avant de poursuivre.

« Ici, j’ai toujours été bien reçu, partout, par les joueurs, par la presse, par le public français en général. Je me sens très bien ici, mais il y a d’autres choses dont il faut qu’on parle. On est des adultes, on droit prendre des décisions quand le timing est le bon, face à face. Il ne faut pas brûler les étapes. Quand le club sera prêt, je voudrais discuter un peu de ce qui va se passer l’année prochaine. De toute façon, je suis encore sous contrat avec l’OM pour un an. Mais l’affection du public, le respect des confrères, tout ça, c’est parfait », a-t-il conclu. Une manière de maintenir la pression sur sa direction ? L’avenir nous le dira.