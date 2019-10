C’est un choc auquel auront droit les amoureux de la Ligue 1 en clôture de la neuvième journée ce dimanche soir. En effet, l’Association Sportive de Saint-Étienne (ASSE) et l’Olympique Lyonnais (OL) s’affrontent dans le 119e derby de l’histoire au Stade Geoffroy-Guichard (rencontre à suivre sur notre live commenté). Fort de sa victoire à Leipzig, Sylvinho semble remonté à bloc pour essayer de se mettre, encore un peu plus, les supporters dans la poche.

Du côté des Verts. C’est plus compliqué. Malgré un bon résultat contre Wolfsburg (1-1), les Foréziens sont au plus mal en championnat puisqu’ils se classent à là 20e (et dernière position) de notre cher championnat hexagonal. Pour tenter de renverser la vapeur, les décideurs de l’ASSE ont décidé de nommer, ce vendredi, Claude Puel à leur tête. L’ancien de Nice et de l’AS Monaco a entraîné Lyon, avec qui cela ne s’est pas bien terminé en 2011.

Sylvinho va faire sans Denayer et Koné

Claude Puel pourrait être tenté d’organiser son équipe dans un système en 4-3-3. Stéphane Ruffier sera bel et bien là et pourrait être protégé par Loïc Perrin, Harold Moukoudi, William Saliba et Timothée Kolodziejczak. Le milieu de terrain pourrait être composé de Yohan Cabaye, Yann M’Vila et de Zaydou Youssouf. Enfin, devant, Denis Bouanga et Arnaud Nordin, sur les ailes, devraient être chargés d’alimenter en ballons Wahbi Khazri.

Du côté de Sylvinho, on devrait rester fidèle au système avec trois défenseurs. Anthony Lopes est aussi présent tout comme Marcelo, qui vit une seconde jeunesse, Joachim Andersen, qui va beaucoup mieux, et de Marçal, Denayer étant toujours absent. Léo Dubois devrait évoluer piston droit tandis que Rafael remplacera, à gauche, Youssouf Koné, suspendu. Lucas Tousart et Thiago Mendes évolueront dans l’entrejeu. Enfin, Jeff Reine-Adelaïde pourrait évoluer en soutien du tandem Martin Terrier-Memphis Depay.

