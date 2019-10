Voici un derby qui sentait le soufre. L’AS Saint-Etienne qui accueillait l’Olympique Lyonnais à Geoffroy-Guichard a connu une semaine mouvementée. Vendredi, les dirigeants stéphanois suspendaient Ghislain Printant de ses fonctions d’entraîneur et intronisaient Claude Puel sur le banc. Le technicien français effectuait ainsi sa première ce soir sur le banc, face à un club qu’il a quitté avec fracas... Côté lyonnais, Sylvinho et les siens souhaitaient entretenir la flamme, rallumée en Ligue des champions face à Leipzig mercredi.

Pour ses grands débuts comme entraîneur de l’ASSE, Claude Puel alignait un 3-5-2 et titularisait notamment Loïs Diony et Charles Abi en pointe. De son côté, Sylvinho s’appuyait sur un 3-5-2 avec le duo Depay, Terrier en attaque. Les premières minutes se voulaient extrêmement fermées avec deux blocs très compacts. Il fallait attendre la 19ème minute pour entrevoir la première opportunité du match. Sur la gauche, Youssouf réalisait un petit festival avant de centrer au six mètres pour Boudebouz dont la frappe était déviée sur le poteau par Lopes. Il fallait attendre la 35e pour voir la première frappe lyonnaise. Sur coup-franc, Depay décochait une frappe vicieuse qui filait juste à côté des buts gardés par Moulin.

Robert Beric libère le Chaudron

Au retour des vestiaires, les Verts revenaient avec de meilleures intentions offensives. Sur la gauche, Boudebouz alertait Trauco dont le centre-tir filait à côté des buts de Lopes (50e). Quatre minutes plus tard, Boudebouz servait Bouanga côté droit dont la frappe était captée difficilement par Lopes. L’ASSE poussait pour ouvrir le score. Sur un excellent travail de Youssouf, Bouanga surgissait dans le dos de la défense lyonnaise et obligeait Lopes à repousser en corner (63e). L’OL réagissait suite à une combinaison entre Moussa Dembélé et Aouar. Le milieu de terrain lyonnais butait sur Jessy Moulin très bien sorti sur ce coup (74e).

Trois minutes plus tard, Tete côté droit distillait un excellent centre pour Dembélé dont la tête était bien captée par Moulin (77e). Neuf minutes plus tard, Depay lançait Aouar dans le dos de Saliba, mais le milieu lyonnais voyait son ballon piqué filer à côté (86e). Dans les ultimes secondes du match, les Verts ouvraient le score. Sur la droite, Boudebouz réalisait un excellent travail avant d’adresser une merveille de centre pour Beric dont la tête trompait Lopes (1-0, 90e). Grâce à ce succès, l’AS Saint-Etienne remontait à la treizième place et dépassait son rival lyonnais.

L’homme du match : Beric : l’attaquant slovène a remplacé le prometteur Charles Abi à la 79ème minute. Sur son premier ballon dans la surface, il profite d’un excellent centre de Boudebouz pour tromper Lopes d’une superbe tête (1-0, 90e). Le buteur stéphanois n’a touché que deux ballons. Suffisant pour crucifier l’OL.

AS Saint-Etienne

Moulin (6) : la doublure de Stéphane Ruffier n’a rien eu à faire dans le premier acte. Excellente sortie devant Aouar qui sauve son équipe (74e). Le portier stéphanois s’est montré très vigilant sur une tête de Moussa Dembélé (77e).

Saliba (5,5) : le futur joueur d’Arsenal a éprouvé quelques difficultés en début de match avec des interventions très hésitantes. S’est repris par la suite en se montrant plus incisif dans les duels et plus précis dans ses relances. A montré de l’assurance dans certaines de ses prises de balle. Se fait prendre dans son dos sur une belle transversale de Depay pour Aouar (86e).

Perrin (5) : leader d’une défense à trois éléments, le capitaine stéphanois a lui aussi connu une entame poussive. Des débuts hésitants qui peuvent s’expliquer par le changement tactique instauré par Claude Puel en début de match. Très sollicité, il a essayé d’apporter de la sérénité à sa défense.

Kolodziejczak (5) : titularisé au sein d’une défense à trois, l’ancien joueur des Tigres a mis du temps à rentrer dans son match. En témoigne des transmissions imprécises et des interventions pas toujours maîtrisées. Du mieux vers la demi-heure de jeu. Très costaud dans les duels, il ne se sera pas caché dans ce derby.

Bouanga (6,5) : l’ancien Nîmois positionné couloir droit s’est montré très actif en début de match. Volontaire, il n’a pas rechigné aux tâches défensives, tout en étant disponible pour ses partenaires. Bien servi par Boudebouz, sa frappe est captée avec difficulté par Lopes (54e). Aurait pu marquer le premier but du match suite à un excellent centre de Youssouf (62e).

M’vila (6) : le milieu stéphanois a éprouvé quelques difficultés à s’imposer dans l’entrejeu et s’est distingué par quelques pertes de balle. Beaucoup plus inspiré au retour des vestiaires, où sa qualité dans les transmissions a soulagé son équipe. Très précieux par son replacement défensif et par sa faculté à récupérer des ballons. Sa complémentarité avec Zaydou Youssouf est intéressante.

Youssouf (6,5) : après un premier quart d’heure discret, le jeune milieu de terrain est à l’origine de la première occasion stéphanoise. Auteur d’un festival devant Marcelo, son excellent centre permet à Boudebouz de se retrouver en situation préférentielle (19e). Averti à la 37e. Intéressant dans l’orientation du jeu. L’ancien Bordelais a laissé entrevoir toute sa technique comme avant le centre qui amène la frappe de Bouanga (62e). Un match plein de l’intéressé. Remplacé à la 90+6 par Cabaye

Trauco (4,5) : positionné plus haut couloir gauche, le joueur péruvien a semblé un peu perdu sur le terrain dans les premières minutes. Il n’a pas apporté ce que son coach attendait de lui dans le premier acte. Bien décalé par Boudebouz, son centre-tir aurait mérité meilleur sort (50e).

Boudebouz (6) : pour son retour dans le onze, le milieu offensif algérien aurait pu débloquer la situation pour les siens. A la réception d’un excellent centre de Youssouf, sa frappe est déviée miraculeusement par Lopes sur le poteau (19e). Volontaire, il s’est montré plus tranchant dans le second acte et a souvent été à l’origine des actions. Récompensé de ses efforts sur son excellent centre qui amène le but de Beric (1-0, 90e). L’ancien Héraultais a marqué des points auprès de son nouvel entraîneur Claude Puel.

Diony (4) : l’ancien attaquant de Dijon avait disparu de la circulation ces dernières semaines et pouvait se racheter ce soir. Peu inspiré offensivement dans le premier acte, il n’a pas ménagé ses efforts défensifs. Remplacé à la 63e par Khazri qui n’a pas apporté grand chose offensivement.

Abi (5) : pour sa première titularisation en Ligue 1, le vainqueur de la Gambardella la saison dernière a essayé de peser sur la défense lyonnaise. Très agressif dans les duels, il s’est montré très discipliné dans le replacement défensif. Très précieux dans le jeu en pivot, dos au but. Le jeune attaquant s’est un peu éteint dans le second acte. Remplacé à la 79e par Beric qui profite d’un superbe centre de Boudebouz pour ouvrir le score de la tête (1-0, 90e). L’attaquant slovène n’a touché que deux ballons. Suffisant pour crucifier l’OL.

Olympique Lyonnais

Lopes (6) : un arrêt exceptionnel pour se chauffer les gants sur une reprise de Ryad Boudebouz (20e). Le Portugais n’avait rien eu à faire jusque-là. Une sortie autoritaire dans les pieds de Miguel Trauco (36e) pour marquer un peu plus son territoire. Encore une bonne intervention sur une frappe de Bouanga (54e), il sauve une nouvelle fois les siens avec une parade de grande classe toujours devant Bouanga (63e). Il ne peut rien sur le but de Beric (90e).

Marcelo (4) : le Brésilien est mal entré dans on match en prenant le bouillon par Zaydou Youssouf qui centrait pour la reprise de Boudebouz (20e). Il n’arrive pas à dégager son équipe correctement alors qu’il n’y avait pas spécialement de danger (29e). Il s’est bien repris par la suite en affichant une bonne solidité. Cependant, il laisse seul Beric dans son dos pour le but du KO dans les derniers instants (90e).

Andersen (5) : cette défense à trois semble lui aller à merveille. Il sauve son équipe sur un dégagement peu académique alors que Lopes repoussait une volée de Boudebouz (20e). Il a touché beaucoup de ballons et son jeu de tête est précieux lorsque sa défense est sous pression. Il bien dirigé cette défense en replaçant ses partenaires et ne prenant aucun risque lorsqu’il était en danger. Une bonne montée en puissance pour l’ancien joueur de la Sampdoria.

Marcal (4) : le latéral de métier, aligné à gauche de cette défense à trois, a pris un carton jaune rapidement (19e), ce qui a eu pour effet pour lui de mettre moins d’impact dans ses interventions. Il ne monte pas assez vite sur Boudebouz qui lâche un centre parfait pour la tête de Beric dans une fin de match bouillante (90e).

Rafael (3,5) : des erreurs techniques qui auraient pu coûter cher comme sur cette remise de la tête, plein axe, qui permet aux Stéphanois de lancer une contre-attaque. (22e). Il s’est bien battu et a essayé de contenir Youssouf dans son couloir mais il n’avait pas les jambes pour tenir 90 min. Remplacé par Tete (69e) qui s’est montré trop imprécis offensivement notamment dans les derniers instants.

Tousart (2,5) : peu en vue en début de match, le milieu de terrain a eu du mal à se positionner et ses pertes de balles sur son jeu long ne l’ont pas mis en confiance (33e). Peu à l’aise avec seulement Mendes à ses côtés, le milieu lyonnais n’a pas existé notamment en première mi-temps. Quelques récupérations bien senties par la suite où il s’est arraché pour lancer des contres. Mais c’est à peu près tout. Lui aussi ne gardera pas un souvenir impérissable de cette soirée.

Thiago Mendes (2) : en début de match, il était positionné dans un double pivot avec Tousart mais les deux milieux de terrain ont eu un mal fou à se trouver. Le Brésilien a été introuvable par moment, il n’a pas proposé grand-chose dans l’entre-jeu. Un match à oublier pour lui. Remplacé par Jean Lucas (79e) qui a récupéré quelques ballons intéressants.

Dubois (4) : de l’activité dans son couloir avec plusieurs montées intéressantes mais insuffisantes pour mettre en danger l’arrière-garde stéphanoise. Il n’a pas assez pesé sur les débats et est sorti sur blessure en laissant ses partenaires à dix contre onze pour les dernières minutes (84e).

Aouar (4) : positionné plus bas que contre Leipzig, le milieu de terrain a été le principal détonateur des actions de son équipe. Il a cherché à se caler entre les lignes pour créer des décalages mais n’a pas été assez précis dans ses transmissions. Il doit être le dépositaire du jeu lyonnais mais il n’a pas toujours fait les bons choix. Il pensait ouvrir le score sur une superbe ouverture d’Andersen où il réussit à résister au retour de Saliba et tromper Jessy Moulin entre les jambes mais son but est refusé pour un jeu pas vraiment évident (61e). Il a la balle de match au bout du pied en se retrouvant en un-contre-un face au gardien mais ne cadre pas son piqué (87e).

Depay (3) : des mauvais choix et (un peu) d’envie. Le Néerlandais a été brouillon et personnel sur quelques situations a9lors qu’il avait des solutions autour de lui. Il s’est parfois enfermé autour de trois Stéphanois et s’est entêté à vouloir créer l’exploit individuel. Il est censé être l’atout offensif numéro des Gones mais encore une fois il a montré ses limites ce soir. À sa décharge, il n’est pas aidé par son milieu de terrain qui ne lui a pas proposé grand-chose.

Terrier (3) : l’attaquant français s’est baladé sur tout le front de l’attaque lyonnaise pour tenter de déstabiliser la défense des Verts. Il combine bien avec Dubois sur le côté droit mais son centre en retrait ne trouve pas preneur (30e). L’ancien Strasbourgeois a vraiment semblé en dedans avec très peu de ballons touchés (seulement 14). Remplacé par Moussa Dembele (59e) qui lui aussi a essayé de faire la différence seul, trop parfois (72e). Il place une bonne tête sur un service de Tete mais Moulin avait bien capté (77e).

