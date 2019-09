Libre de tout contrat depuis son départ de Leicester en février dernier, Claude Puel n’a toujours pas retrouvé de banc. Le technicien français était annoncé tout proche du Sporting CP mais rien n’a abouti. Alors que l’AS Monaco est actuellement en difficulté sportivement (0 victoire, 3 matches nuls et 3 défaites en 6 matches), Leonardo Jardim apparaît fragilisé. C’est encore plus le cas après la rencontre à Reims (0-0) où on a vu les Asémistes sans idées.

L’ancien milieu de terrain récupérateur était donc annoncé du côté de l’AS Monaco pour remplacer Leonardo Jardim, qui, décidément, n’arrive plus à y faire sur le Rocher. Et visiblement, les dirigeants de l’ASM pensent qu’il faut récupérer des anciens pour relancer la machine, façon de faire qui n’avait pas été un franc succès, l’année passée, avec la signature en fin d’année 2018 de Thierry Henry. De toute façon, Puel, Monégasque entre 1979 et 1996 puis entre 1999 et 2001, ne compte pas revenir tout de suite.

« Oui j’aimerais revenir à Monaco »

Présent sur le plateau de PL Zone sur RMC Sport, il a expliqué qu’il n’avait pas l’intention de revenir au sein du club du Rocher qu’il a entraîné entre 1999 et 2001 : « je ne veux pas parler de Monaco. C’est une équipe qui a débuté son championnat, il y a un entraîneur en place. Par respect pour le club et l’entraîneur, je n’ai pas envie de discuter d’éventualités. Ce n’est pas d’actualité », a commencé par expliquer l’ancien coach de l’OGC Nice et de l’Olympique Lyonnais.

« J’ai failli revenir deux fois déjà. Ça a été proche, je n’avais pas rejoint le club parce que j’avais l’impression de... faire la boucle. D’y avoir débuté et de terminer en quelque sorte. J’avais refusé. Mais un jour, oui j’aimerais revenir à Monaco parce que c’est mon club de formation, mon club de coeur », a-t-il ensuite poursuivi. Une réponse qui n’en est donc pas vraiment une et qui laisse quand même la place à de nombreuses possibilités. Et cela, Jardim le sait.

