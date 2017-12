Une fois encore, Kylian Mbappé (19 ans) fait la une de Marca. Mais ce mercredi, pas question pour le journal espagnol d’évoquer un intérêt ou une manœuvre du Real Madrid pour l’attaquant français. Le quotidien ibérique a longuement interviewé le jeune Parisien au sujet du 8e de finale de Ligue des Champions à venir entre les deux écuries européennes. Un choc qui le mettra aux prises avec une de ses idoles, un certain Cristiano Ronaldo (32 ans). Un rendez-vous particulier, forcément.

« Cristiano, oui, bien sûr, c’est une idole d’enfance et c’était bien de le rencontrer lorsque j’ai visité Valdebebas. Mais je suis un compétiteur, et un compétiteur veut toujours gagner, gagner et gagner. Alors, peu importe qui sera face à nous, ce que nous voulons, c’est gagner. J’ai adoré Cristiano lorsque j’étais petit, mais c’est terminé. Maintenant, je vais au Bernabeu pour jouer et gagner. J’apprends encore de lui, clairement. Tu ne peux qu’apprendre de quelqu’un qui a décroché 5 Ballons d’Or. Cristiano est un grand joueur, mais ici aussi il y en a », a confié l’ancien Monégasque, heureux d’évoluer aux côtés d’une autre de ses inspirations d’enfance, Neymar.

Il en a d’ailleurs dit un peu plus sur sa relation avec le Brésilien. « Il y a Neymar, qui pour moi, est très proche de Cristiano et est presque à son niveau. J’apprends aussi du goleador Cavani. (...) Les gens de l’extérieur voient un Neymar différent sur le terrain. Les gens le voient dribbler et pensent qu’il ne veut que s’amuser, qu’il est égoïste, qu’il ne pense qu’à lui. Mais quand tu partages le même vestiaire que lui, tu te rends compte qu’il n’y a rien de tout ça. C’est vraiment une personne aimable, qui s’intéresse aux autres, très sympathique et qui joue d’abord pour l’équipe. C’est vrai que son jeu, c’est le dribble, l’élimination et on ne va pas lui demander qu’il arrête alors qu’il le fait très bien ! Il n’y a personne qui dribble comme lui, c’est un joueur qui peut nous faire gagner des titres, il faut en profiter », a-t-il lancé.

Mbappé justifie le choix PSG

On comprend donc mieux pourquoi le jeune homme a choisi de rejoindre l’Auriverde dans la capitale cet été alors que le Real Madrid lui faisait les yeux doux. Une décision sur laquelle il est encore une fois revenu. Très clairement. « Il y a eu beaucoup de rumeurs de transfert, c’est vrai que nous avons discuté avec le Real Madrid, mais je crois que, pour le Real Madrid comme pour moi, c’est maintenant du passé. Maintenant, je joue au PSG et je vais défendre ces couleurs à 100%. Pourquoi le PSG ? Parce que c’est le club de la ville, c’est comme si un enfant de Madrid avait la possibilité de jouer dans son Real et partait autre part, dans un autre pays. Non, non, je voulais jouer au PSG et je suis très content de la manière dont se passent les choses ici », a-t-il lâché.

Heureux et fier chez les pensionnaires du Parc des Princes, celui qui le vestiaire parisien surnomme Donatello a ensuite balayé la possibilité de rejoindre prochainement la Casa Blanca, comme le laissent entendre les médias espagnols ces derniers mois. « Oui, bien sûr, je suis jeune. J’ai le temps, mais comme je l’ai dit, je veux jouer dans la meilleure équipe du monde à l’avenir et le PSG a tout pour le devenir. Si cette équipe grandit avec moi, il n’y a aucune raison de partir », a conclu le n° 29 des Rouge-et-Bleu, dont le contrat courra dans la Ville lumière jusqu’en juin 2022 une fois l’option d’achat de son prêt en provenance de l’AS Monaco sera définitivement levée. Florentino Pérez est donc prévenu.