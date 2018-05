Depuis la blessure de Neymar le 25 février face à l’Olympique de Marseille (3-0, 27e journée de Ligue 1), Angel Di Maria est sous le feu des projecteurs. Titulaire lors de douze des treize matches du Paris Saint-Germain depuis (l’Argentin n’était pas présent contre Bordeaux mi-avril), « El Fideo » a tenté de compenser l’absence de la star brésilienne. Car en présence de Neymar, Di Maria avait du mal à exister, puisqu’Edinson Cavani et Kylian Mbappé prenaient les deux autres places aux avant-postes. Le joueur de 30 ans pourrait donc quitter la capitale cet été, d’autant plus que le mercato parisien s’annonce mouvementé.

Et Angel Di Maria aurait déjà réfléchi pour son avenir. Déjà proche d’un départ au FC Barcelone l’été dernier, l’international argentin pourrait encore une fois tenter de rejoindre le champion d’Espagne. D’après les informations du quotidien espagnol Sport, l’ancien joueur de Manchester United serait partant pour rejoindre les Blaugranas et notamment son ami Lionel Messi, avec qui il entretient une bonne relation, ce qui pourrait jouer en sa faveur. Mais le média espagnol rappelle aussi que le Barça a des dossiers plus importants, notamment l’éventuel recrutement d’Antoine Griezmann. Un investissement de taille qui pourrait donc bloquer son arrivée.

Un départ pour la Catalogne s’annonçant compliqué, Angel Di Maria aurait tout de même pensé à une seconde option qui se nomme l’Atlético Madrid. L’international argentin, qui a évolué chez le rival, le Real Madrid, de 2010 à 2014, pourrait donc évoluer sous les ordres de Diego Simeone, l’entraîneur argentin l’appréciant particulièrement. Un contact aurait même déjà été établi entre les deux intéressés. Mais si la femme du gaucher serait pour un retour au sein de la capitale espagnole, Angel Di Maria pencherait plus pour le club catalan en vue de gagner plus de titres. L’arrivée de Griezmann au Barça pourrait d’ailleurs libérer une place à l’Atlético... De quoi satisfaire tout le monde ? Affaire à suivre.