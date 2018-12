Une fois encore, Adrien Rabiot est au cœur de l’actualité en Espagne. Le joueur du Paris Saint-Germain, convoité par le FC Barcelone, ne semble toujours pas avoir trouvé d’accord avec les Catalans, alors que son départ de la capitale française est acté. Hier, le quotidien Sport nous apprenait que le club catalan allait transmettre une nouvelle offre à Véronique Rabiot, mère et agent du milieu de terrain.

Une proposition plus que juteuse, avec un salaire de 10 millions d’euros nets annuels pendant 5 ans, et une prime à la signature de 10 millions d’euros. 60 millions sur 5 ans donc, bien plus que ce que le joueur perçoit actuellement au Paris Saint-Germain, où il est l’un des joueurs les moins bien rémunérés de l’effectif. Mais selon AS, cette offre n’est toujours pas jugée satisfaisante par le clan Rabiot.

Véronique Rabiot veut 5 millions supplémentaires

Selon les informations du journal espagnol, le joueur exige une offre encore plus élevée, La mère du joueur aurait effectivement demandé 5 millions d’euros supplémentaires de prime pour boucler la signature de son fils avec le leader du championnat d’Espagne. Une situation qui met le Barça dans l’embarras, forcément, d’autant plus que le club avait déjà des doutes à son sujet.

Effectivement, le même média nous apprenait plus tôt dans la semaine que les dirigeants blaugranas s’étaient renseignés sur Rabiot auprès d’Unai Emery. AS précise que le FC Barcelone reste la destination prioritaire du joueur, mais force est de constater que si Véronique Rabiot continue de tirer sur la corde, les Barcelonais pourraient bel et bien faire une croix sur le joueur parisien...