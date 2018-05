Feuilleton OM-OL, épisode deux. La commission de discipline de la LFP avait ouvert le bal en prononçant les premières sanctions suite à la bagarre qui a émaillé la fin du match entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais au Vélodrome. Cette fois, c’était au tour de la commission d’appel de la Fédération Française de Football de trancher sur ce dossier brûlant qui a vu Jean-Michel Aulas et Jacques-Henri Eyraud s’invectiver par presse interposée. Un passage qui n’augurait rien de bon.

L’instance ayant pour habitude d’alourdir les sanctions dans ce type d’affaires, Malcom et Ruffier peuvent ainsi en témoigner... Mais à Marseille, on ne voulait rien concéder dans ce dossier. Ainsi, le jeudi 3 mai, jour de la demi-finale de Ligue Europa antre Salzbourg et l’OM, le président phocéen Jacques-Henri Eyraud s’est rendu en personne au siège de la FFF accompagné de sa garde rapprochée composée notamment de l’avocat du club olympien Me Grimaldi. Côté lyonnais, le président Aulas avait lui aussi préparé sa défense, escorté comme il se doit en pareilles circonstances. L’objectif initial de cette session pour les deux présidents, était d’alléger les sanctions initiales infligées par la LFP à Adil Rami et Anthony Lopes (trois matchs fermes pour les intéressés).

Mais il faut croire que pour la FFF, la démarche se voulait tout autre. Selon nos informations, l’instance a décidé d’infliger cinq matchs fermes à Anthony Lopes. Le défenseur central brésilien Marcelo écope lui d’un match ferme plus un avec sursis tout comme son compatriote Mouctar Diakhaby qui était passé entre les mailles du filet à la commission de discipline de la LFP. Enfin, l’OM s’en tire bien puisque la sanction d’Adil Rami reste identique (trois matchs fermes). Nul doute que ces décisions risquent de provoquer un gigantesque tollé au sein de l’Olympique Lyonnais...