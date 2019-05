La fin de saison est longue pour le Paris Saint-Germain, très longue. Et que dire de Thomas Tuchel, clairement fragilisé par les récents résultats de son équipe et cette défaite en finale de Coupe de France face au Stade Rennais. L’entraîneur allemand va a priori toujours être sur le banc du Parc des Princes la saison prochaine, mais il n’est pas à l’abri d’une prise de décision forte du côté de Doha, où la colère gronde. Et les informations révélées ce samedi par l’Equipe ont de quoi inquiéter l’ancien du Borussia Dortmund.

Effectivement, alors qu’il cherche un poste en vue de la saison prochaine, José Mourinho ferait du lobbying pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Concrètement, le Portugais n’a pas contacté directement la direction parisienne pour postuler au poste, loin de là. Mais le Special One ferait bouger les choses en coulisses selon le journal, laissant entendre dans le milieu qu’il est ouvert à une arrivée à Paris.

La Roma s’est positionnée

L’Equipe explique par exemple qu’il soigne son carnet d’adresses en France, et qu’il utilise ses réseaux pour laisser entendre qu’il peut être la solution pour remporter cette Ligue des Champions tant convoitée par le Paris Saint-Germain. Et le lien avec Antero Henrique, qui devrait toujours être là l’an prochain, existe encore, alors que Mourinho serait à l’aise au sein de cette "sphère qatarienne". Son adjoint Rui Faria a par exemple pris la tête d’Al-Duhail récemment, où Henrique exerce une grosse influence au niveau des décisions sportives.

Dans le même temps, on apprend aussi que l’AS Roma se serait penchée sur le profil du coach, et des rendez-vous auraient déjà eu lieu. Il faudrait cependant que les Romains se qualifient pour la Ligue des Champions pour voir le Mou y débarquer, alors que selon son entourage, il y aurait d’autres projets sérieux aussi sur le coup. Le PSG ferait donc bien de se manifester rapidement en cas de vrai intérêt pour le Special One...