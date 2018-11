Combien les joueurs de football coûtent-ils ? C’est la question que tout amateur de ce sport se pose, encore plus à quelques semaines de l’ouverture du marché des transferts hivernal. Les plus grands clubs souhaitent recruter de nouveaux joueurs. Mais, pour cela, il faudra passer à la caisse. Ainsi, l’Observatoire du football du centre d’étude du sport (CIES) de Neuchâtel (Suisse) a tenté de répondre à cette question dans sa 239e lettre hebdomadaire et donc d’estimer le prix des joueurs. Petite surprise, le Français Kylian Mbappé arrive en tête.

Pour établir ce genre de classement, puis de calculs, les scientifiques du CIES se basent sur plusieurs éléments. La durée contractuelle, l’année de transfert, la valeur comptable, le statut de prêt, la nationalité, le niveau économique du club acquéreur, mais aussi l’activité en club et en équipe nationale, les résultats des clubs et équipes nationales, l’âge, le poste, la ligue d’emploi et enfin le niveau économique du club vendeur. Avec tous ces éléments, le CIES établit donc un prix et à ce petit jeu, c’est Kylian Mbappé le meilleur.

Mbappé vaudrait 216,5 millions d’euros

Le champion du Monde et joueur du Paris Saint-Germain est premier de ce classement et surtout a vu son prix augmenter de 23 millions d’euros en un mois, le portant à un total de 216,5 millions d’euros. Le natif de Bondy devance l’attaquant de Tottenham Harry Kane (197,3 millions d’euros) et surtout son coéquipier au sein de l’attaque du Paris SG, le Brésilien Neymar qui, lui, coûterait la modique somme de 197 millions d’euros. Enfin, Lionel Messi, n’est que sixième du classement des attaquants avec une valeur estimée à 170,6 millions d’euros.

Du côté des défenseurs centraux, Samuel Umtiti, actuellement blessé, est considéré, grâce à cet algorithme, comme le défenseur le plus cher avec son prix de 99,2 millions d’euros. Dele Alli, chez les milieux de terrain, truste la première place avec un prix de 163,4 millions d’euros, il devance Kevin de Bruyne 150,4 millions d’euros et Paul Pogba 130, 5 millions d’euros. Enfin, chez les gardiens, Ederson Moraes, le portier de Manchester City, arrive en tête avec un prix estimé à 102 millions d’euros.