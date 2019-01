Ce n’est plus un secret : le Paris Saint-Germain cherche à renforcer son entrejeu cet hiver. L’effectif est effectivement très pauvre quantitativement dans ce secteur, à tel point qu’on a souvent vu des défenseurs y être alignés. Parmi les noms qui sont sortis jusqu’ici, on retrouve celui de Julian Weigl, mais le Borussia Dortmund n’a aucune intention de le lâcher. Il était la priorité de Thomas Tuchel. Le nom d’Abdoulaye Doucouré est aussi revenu, et le principal intéressé était ce lundi soir sur le plateau de RMC Sport, dans l’émission Footissime. Il a répondu à l’intérêt parisien.

« Entendre de tels clubs intéressés, bien sûr que ça fait plaisir, après je pense qu’un club comme le PSG cherche beaucoup de choses, il y a beaucoup de pistes, je ne suis pas le seul, il y aura peu d’élus, je suis content que des clubs s’intéressent à moi. [...] Forcément, il n’y a pas beaucoup de joueurs qui ont mes caractéristiques, si le PSG se renseigne sur moi et veut faire de moi un de ses joueurs, je serais très content », a-t-il expliqué, confirmant également être bien à Watford et satisfait de ses prestations avec les Hornets.

« Paris ça a toujours été mon club de cœur, j’ai grandi dans les Yvelines, à chaque fois que je reviens à Paris c’est un plaisir de revoir ma famille, le PSG tient une place importante dans mon cœur. [...] Paris, il n’y a que des grands joueurs. Avoir ma place dans l’effectif ? Je ne sais pas, il faudrait déjà qu’ils me prennent, je ne me pose pas la question », a ajouté l’ancien du Stade Rennais, qui a confié que l’OM était venu aux nouvelles à l’époque où il était encore en Ligue 1, mais qu’il a refusé parce qu’il souhaitait rejoindre l’Angleterre et que son cœur est parisien. Aux dirigeants franciliens de convaincre Watford, qui ne compte pas se séparer de son joueur cet hiver...