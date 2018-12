Benjamin Lecomte (Montpellier) : il est le dernier rempart de la deuxième meilleure défense de Ligue 1 (derrière le PSG). Certes, il est bien aidé par le schéma tactique à 5 défenseurs établi par Michel Der Zakarian et parfaitement maîtrisé par ses coéquipiers, mais il a de nouveau montré l’étendue de son talent. Surtout, il semble avoir progressé dans la régularité et affiche plus de constance dans la concentration. Il a été récompensé en étant appelé en sélection par Didier Deschamps.

Kenny Lala (Strasbourg) : il est l’un des latéraux droits les plus fous de Ligue 1. Vitesse, percussion, allant offensif et intensité, il réunit tous les ingrédients du latéral moderne. À 27 ans, il a acquis la maturité nécessaire et représente un véritable point fort pour son équipe. D’un point de vue statistique, il cartonne également, avec 4 passes décisives et 3 buts (dont un seul penalty).

Thiago Silva (PSG) : l’arrivée de Thomas Tuchel l’a visiblement remotivé. Quand il est en pleine possession de ses moyens physiques, il redevient instantanément O Monstro, avec des interventions aériennes spectaculaires, un sens de l’anticipation remarquable et une sérénité dans la relance. Il a livré une première partie de saison pleine, sans erreur, avec un état d’esprit de nouveau remarquable.

José Fonte (LOSC) : il fallait avoir du nez pour aller chercher José Fonte, 34 ans, au Dalian Yifang en Chine. Aujourd’hui, personne ne se plaindra de ce choix du côté de Lille tant il a stabilisé l’arrière-garde du club cette saison. Cette même défense qui avait tant pris l’eau la saison passée. Avec son expérience, il compense une certaine lenteur et se révèle précieux envers ses coéquipiers. Sa présence bonifie ses partenaires, à l’instar du latéral gauche Ballo-Touré.

Ferland Mendy (OL) : alors bien sûr, comme son club, il connaît encore de grosses sautes de concentration et est parfois coupable de légèreté. Mais quand il est en forme, il est sans contestation possible le meilleur latéral gauche du championnat français, avec un culot monstre et un appétit offensif déterminant. Il a sorti de grosses performances qui lui ont valu d’être appelé en équipe de France, où il a séduit face à l’Uruguay.

Thiago Mendes (LOSC) : l’un des rares à surnager lors de la cauchemardesque saison passée. Aujourd’hui que le LOSC va mieux, il reste un élément incontournable du onze de Christophe Galtier, fan de l’impact physique et technique du milieu de terrain brésilien. Car oui, Mendes allie un savoir-faire technique à un gros volume de jeu, bien aidé, rappelons le, par Xeka, avec lequel il forme un duo de récupérateurs très efficace. Il n’est donc évidemment pas pour rien dans la très bonne première partie de saison lilloise.

Houssem Aouar (OL) : il a franchi un cap au cours de la première partie de saison. Après quelques tâtonnements, il est aujourd’hui bien fixé dans un rôle axial. Que ce soit en relayeur ou en milieu à tout faire, lorsqu’il est associé dans le 3-5-2 à Ndombele, le produit de la formation lyonnaise rayonne. Il a progressé dans la récupération et affiche une sérénité spectaculaire pour son âge (20 ans) dans l’utilisation du ballon. Après un début de saison délicat, il a vite remonté la pente et apparaît aujourd’hui plus régulier que Ndombele.

Nicolas Pépé (LOSC) : la demi-saison de la confirmation pour le milieu offensif, devenu l’atout principal du LOSC. Percutant, dribbleur, il affole les défenses et les statistiques. Co-meilleur buteur de Ligue 1 avec Mbappé et Sala, il a inscrit des buts splendides, l’un des derniers en date, face à Nîmes, restera comme l’un des plus beaux de la saison. Ajoutez à cela 5 passes décisives et vous obtenez le milieu droit titulaire de cette équipe type, à la place d’un Florian Thauvin pourtant loin d’être maladroit cette saison.

Neymar (PSG) : alors, oui, Thomas Tuchel fait tourner et n’hésite pas à le mettre au repos, mais cela n’empêche pas Neymar d’épater à chaque sortie ou presque la Ligue 1. Rendez vous compte : en 12 matches disputés, il a inscrit 11 buts et délivré 5 passes décisives. Surtout, son nouveau positionnement en numéro 10 lui permet de toucher un maximum de ballons. Il a aussi su épurer son jeu au fil des rencontres. Incontournable.

Emiliano Sala (Nantes) : il est l’une des bonnes surprises de la saison. Le rugueux attaquant argentin, qui voulait absolument partir l’été dernier et qui était d’abord mis sur le banc par Miguel Cardoso, s’est d’abord montré décisif en sortie de banc pendant l’éphémère règne de l’entraîneur portugais puis a gardé son efficacité en tant que titulaire avec Vahid Halilhodzic. Le voilà donc à 12 buts, soit autant que ses deux dernières saisons en Ligue 1. Seule question : sera-t-il encore nantais à l’issue du mercato hivernal ?

Kylian Mbappé (PSG) : à peine 20 ans et des statistiques toujours plus folles. 11 apparitions en Ligue 1 (dont 8 titularisations), 12 buts. L’international français est bien décidé à réaliser une grande saison face au but, puisque le voilà déjà tout proche de battre son record (15 buts en championnat avec l’AS Monaco) sur une saison pleine. Il est très bien parti, mais, avec son niveau d’exigence, il sait sûrement qu’il peut améliorer son efficacité puisqu’il se crée énormément d’occasions sans les concrétiser.