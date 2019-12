L’Olympique Lyonnais a la poisse. En plus des résultats compliqués et des relations tendues avec une partie des supporters, l’Olympique Lyonnais doit faire face à une vraie malédiction. Les blessures s’enchaînent ces dernières semaines. Et ce dimanche face à Rennes (défaite 1-0), les pensionnaires du Groupama Stadium ont perdu plus que trois points. En effet, ils ont perdu Jeff Reine-Adelaïde et Memphis Depay, tous les deux blessés. Si pour le premier le club était plus ou moins optimiste, pour le second en revanche, l’OL craint le pire comme l’a expliqué Rudi Garcia en conférence de presse dimanche après-midi. « Je suis insatisfait du résultat évidemment, mais aussi du contenu affiché. La soirée est d’autant plus compliquée qu’on a perdu 2 joueurs sur blessures, Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde (...) A priori, ce sont les croisés pour Memphis. C’est catastrophique... »

Perdre le Néerlandais, capitaine et leader de cette équipe, serait effectivement une catastrophe pour l’écurie présidée par Jean-Michel Aulas. De passage en zone mixte, Juninho espère aussi recevoir de bonnes nouvelles concernant Memphis. Mais le directeur sportif brésilien n’était pas très optimiste également. « La pire nouvelle de ce soir est sa blessure car, normalement, ça va l’écarter des terrains pendant un bon moment. Ça fait un bon moment qu’on se voit une fois par semaine avec le président, Florian (Maurice) pour parler du mercato. On va attendre la réponse suite aux examens de Memphis. Pour Jeff (Reine-Adelaïde), c’est un peu moins grave. Mais si on perd Memphis aujourd’hui, c’est vraiment inquiétant. C’est notre meilleur joueur et surtout, c’est celui qui est devenu le leader de l’équipe sur le terrain », a-t-il commencé par lâcher.

L’OL n’est pas optimiste

« Oui, il y a un risque que ça soit les croisés. Les médecins ont l’expérience. Il y a un examen clinique tout de suite après le match au vestiaire (...) On sait que quand ce sont les ligaments croisés, on a jamais vu un jouer récupérer son niveau en moins de huit ou neuf mois. Je ne dis pas qu’il va mettre ce temps-là. Mais on peut mettre six mois pour récupérer le niveau, parfois c’est même un an (...) Que peut-on faire ? Ce sont des choses de la vie qui ne se contrôlent pas. Je suis triste pour lui car il est devenu un joueur encore plus important. C’est l’un des meilleurs attaquants du monde pour moi. Il a vraiment pris l’équipe en mains. Il a assumé son rôle depuis un bon moment. Il fait des efforts pour parler beaucoup plus français. On discute souvent avec lui. C’est devenu un leader très humble et qui écoute les autres ».

« C’est notre joueur le plus décisif (15 buts cette saison toutes compétitions confondues). À un autre moment, Moussa (Dembélé) l’a été. C’était bien aussi les deux ensemble. Mais bon, là il n’y a pas de solution si sa blessure se confirme. Les médecins regardent ses examens et vont regarder à partir de quand il va se faire opérer, si c’est bien ça, puis à partir de quand il va attaquer la rééducation. Mais si ça se confirme, il faudra oublier Memphis pour la saison, qu’il puisse nous aider pendant sa rééducation au moins moralement et mentalement dans le vestiaire car c’est quelqu’un de très fort mentalement », a conclu le Brésilien. L’Olympique Lyonnais et Memphis Depay devraient être fixés assez rapidement. Si le verdict se confirme, les Gones auront perdu très gros ce dimanche soir...