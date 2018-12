Tenu en échec par le Stade de Reims dimanche (0-0, 15e journée), l’Olympique de Marseille a raté une occasion en or de s’inviter sur le podium de Ligue 1. Un raté qui a provoqué de nombreuses critiques, face, notamment, à l’impuissance offensive des Phocéens. Interrogé en conférence de presse ce mardi, Rudi Garcia a tenu à tempérer le triste bilan qui est fait du début de saison de ses hommes. « Si on avait gagné contre Reims, on devrait lutter contre l’euphorie car on serait sur le podium. Ce n’est pas parce qu’on n’a pas gagné qu’il faut tomber dans le catastrophisme. On est à 2 points de la troisième place. On a fait 7 points sur 9 », a-t-il lancé avant d’ajouter.

« On est déçu de la deuxième période face à Reims. Il faut être plus régulier dans un même match. Contre Nantes, il faudra faire un gros match, solide. Il faut aussi qu’on récupère bien », a confié l’entraîneur de l’OM. S’il avoue une campagne ratée en Ligue Europa, le technicien marseillais assure que son équipe est bel et bien dans la course à la Ligue des Champions via le championnat de France. « On a fait une campagne européenne catastrophique. C’est en partie de notre faute. Les circonstances aussi : la qualité du groupe, le huis clos du premier match, le huis clos partiel face à la Lazio. Par contre, en championnat, on est là. Ça pourrait être mieux mais on est là. On veut juste jouer batailler, gagner », a confié le coach olympien.

Le son de cloche est le même pour son milieu de terrain et taulier Luiz Gustavo. « Je pense que la Ligue Europa est terminée et c’est bien. Nous n’étions pas au niveau de la saison dernière. Il y a les coupes et le championnat. On a besoin de faire une autocritique sur nous tous. On a un très bon groupe, on vit bien. Je pense que la confiance arrive et que tout le monde s’améliore, tout ça va nous faire repartir », a-t-il expliqué, sûr de la force du groupe ciel-et-blanc. « Je pense qu’on est une très bonne équipe avec beaucoup de joueurs de qualité. Cette qualité individuelle, elle va ressortir si on joue en équipe », a-t-il glissé avant de poursuivre.

« C’était ça, la force de l’année dernière. Cette saison, c’est un peu différent. Les autres équipes se sont renforcées, elles nous connaissent mieux, elles pressent plus, elles nous neutralisent mieux. On est un très bon groupe, avec beaucoup de joueurs intelligents pour réfléchir à trouver des solutions. Quand notre confiance et notre jeu vont revenir, on va progresser on va faire plus de matches équilibrés. Il nous manque de la stabilité. Tout ça va s’améliorer », a-t-il conclu. Le message est donc passé, Luiz Gustavo, Rudi Garcia et l’Olympique de Marseille comptent bien redresser la barre dans les semaines à venir.