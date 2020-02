Hier soir, face à Bordeaux (0-0), l’Olympique de Marseille a bouclé son sixième match sur les dix au programme entre le 1er janvier et le 15 février. Un calendrier démentiel qui se terminera par du lourd puisque les Phocéens affronteront entre autres l’AS Saint-Etienne, Lille et l’Olympique Lyonnais (1/4 de finale de Coupe de France). Une cadence qui commence d’ailleurs à se faire sentir. Physiquement, si l’OM a l’avantage de ne pas disputer de Coupe d’Europe cette saison, le groupe de Villas-Boas est restreint en termes quantitatif. Et aujourd’hui, les Olympiens sont dans le dur.

« C’est peut-être un peu plus compliqué physiquement avec l’enchaînement des matches. On sait qu’il n’y en a énormément qui s’enchaînent. Ça va continuer pendant quelques semaines, mais c’est notre métier, on va récupérer. On ne perd pas et c’est le plus important. Faire deux matches par semaine au lieu d’en faire un demande plus d’efforts, mais ce n’est pas une excuse contre Angers (0-0) et Bordeaux (0-0) », a expliqué Valentin Rongier en zone mixte, précédé par Bouna Sarr. « La fatigue c’est aussi mental. Quand on est dans de bonnes dynamiques, on est capable de surmonter tout ça. On en est capable, on a l’effectif pour. C’est surtout dans la tête ».

L’OM n’est plus dangereux offensivement

Invaincu depuis quatorze rencontres, toutes compétitions confondues, l’OM peut justement s’appuyer sur cette série pour faire face à ce calendrier XXL. Mais aujourd’hui, force est de constater que cette usure a une incidence sur le jeu des partenaires de Dimitri Payet. Offensivement, le jeu marseillais est très pauvre, demandez à Dario Benedetto. Sur ses trois derniers matches de L1, le club d’AVB n’a d’ailleurs marqué qu’un but. Interrogés, les Olympiens n’ont pas cherché à nier l’évidence. « Sincèrement, je ne saurais pas vous dire. C’est sûr qu’on est un peu moins flamboyant, mais on gagne. On est encore deuxième. Je vous l’ai dit en début de saison que ça allait être compliqué. Aujourd’hui, ça me donne raison. On le savait, on est en plein dedans, mais on ne perd pas et c’est une bonne chose », a déclaré Steve Mandanda.

Idem chez Valentin Rongier. « Ça ne m’inquiète pas, ça ne nous inquiète pas. On n’a peut-être un peu plus de mal à se créer des situations, mais on garde une bonne assise défensive et on n’a toujours pas perdu. Une saison c’est long, il y a des matches où on est toujours un peu moins bien. On s’accroche et on est toujours dans nos objectifs ». Reste que l’OM devra retrouver au plus vite le chemin de la victoire en championnat. Car avec ses deux matches nuls consécutifs, le club phocéen a vu le Stade Rennais revenir à trois petites longueurs.