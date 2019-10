La loi des séries. Depuis le début de la saison, le Paris SG n’est pas franchement épargné par les blessures. Thomas Tuchel n’a jamais pu compter sur son effectif au complet. Mardi soir, à Bruges (0-5, 3e journée de Ligue des Champions), le technicien allemand a même perdu deux nouveaux éléments sur blessures. Ander Herrera est sorti à la 72e minute alors que Thomas Meunier a été contraint de laisser ses partenaires terminer la rencontre à 10.

L’Espagnol, déjà blessé en début de saison, souffre des adducteurs, tandis que le Belge, soumis à un rythme d’enfer en l’absence de réel concurrent pendant l’indisponibilité de Colin Dagba, est lui touché aux ischio-jambiers. « C’est dur à accepter. C’est incroyable, je suis triste. Ce n’est pas possible d’être totalement joyeux », a précisé le coach allemand en conférence de presse après la rencontre. Ces nouveaux pépins posent question au sein du club, avec un homme dans la ligne de mire : le préparateur physique Rainer Schrey. Certains joueurs jugent ses séances trop chargées, explique RMC Sport.

Quel onze contre l’OM ?

Cela ne suffit toutefois pas à expliquer toutes les lésions connues par le club de la capitale ces dernières semaines, d’autant que, toujours d’après la radio, un recadrage a été opéré dans ce domaine. Certaines blessures ont en effet été contractées en sélection, à l’image de Neymar touché lors de la tournée du Brésil à Singapour. Hormis Keylor Navas, Thiago Silva, Leandro Paredes, Angel Di Maria et Marco Verratti, tous les autres sont en effet passés au moins une fois par la case infirmerie depuis cet été.

On comprend donc mieux la prudence de Thomas Tuchel à l’heure de remettre en selle certains éléments comme Kylian Mbappé ou Edinson Cavani, loin d’être encore à 100% après de longues absences. Et alors que se profile l’affiche de la 10e journée de Ligue 1 face à l’Olympique de Marseille, l’Allemand sait déjà qu’il ne pourra pas compter sur Neymar, Idrissa Gueye, Julian Draxler, Thilo Kehrer et donc sans doute Ander Herrera et Thomas Meunier. Un nouveau casse-tête pour TT...